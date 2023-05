GRAVID: «Kiwi-Camilla» er et kjent fjes på TV-skjermen.

«Kiwi-Camilla» venter barn nummer to: − Gleder oss

I juli har Matilde Solbakken, kjent som «Kiwi-Camilla», termin. Hun venter en liten gutt.

Fra før er Matilde Solbakken (36) og samboeren Niklas Vindel (37) foreldre til en jente, Vilma, som ble født i juli 2021.

– Det blir nøyaktig to år mellom dem. Terminen er veldig nærme Vilma sin bursdag, sier Solbakken til VG.

I flere år har hun smilt bredt på TV-skjermen i grønn uniform som Kiwis ansikt utad. Solbakken er egentlig skuespiller, og er ingen ekte butikkmedarbeider, slik flere av profilene til matvarekjeden Kiwi er.

Graviditeten kommer ikke til å sette en stopper for jobben hun er så glad i.

– Vi har spilt inn en del reklamer i det siste, så jeg blir ikke vekke fra skjermen så veldig lenge. Jeg tror ikke mange la merke til det sist jeg ble mor.

STORESØSTER: Vilma (1) skal få en lillebror. Her fra august 2021, da Vilma var nyfødt.

Det meste er klart til den lille gutten kommer i juli.

– Vi har mye fra førstemann og besteforeldre har også kjøpt inn, så vi bare gleder oss. Det var veldig koselig med en nyfødt sist gang, sier Solbakken.

De er likevel forberedt på at det blir en overgang.

– Vi vet at det blir mindre søvn nok en gang, og hører rykter om at det er mye tøffere med to enn en, men det blir kjempemoro.

Familien på snart fire bor i et rekkehus Lier. Vindel er fra Drammen, mens Solbakken er fra Hamar.

SNART TOBARNSMOR: Matilde Solbakken har termin i juli.

De har vært sammen i fem år, og møttes for første gang på en bytur i Oslo.

– Vi møttes på Bar Vulkan. Jeg var der med noen venner og han var der med noen venner. Vi begynte å prate, også fulgte han meg til bussen samme kveld. Etter det begynte vi egentlig bare å snakke, men vi møttes ikke igjen før to uker etter det første møtet, sa Solbakken i et intervju med Nettavisen i 2020.

Vindel deltok i realityprogrammet «Paradise Hotel» i 2010 og 2011.

– Ingen av oss kjente hverandre igjen. Jeg bodde i Danmark da Niklas var med på «Paradise Hotel», og Niklas kjente meg ikke igjen fra reklamene.

