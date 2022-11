Jørgine Massa Vasstrand. Her i august 2022.

Jørgine ut mot «Skal vi danse»-dommer: − Fuck you

I et innlegg på sin Instagram-profil går Jørgine Massa Vasstrand (33) hardt ut mot Trine Dehli Cleve (62). Dommeren kaller anklagene for «vås».

Influenceren Vasstrand kom på annenplass i Skal vi danse, da hun tapte mot skuespilleren Cengiz Al i finalen den 12. november.

Dagen etter finalen publiserte Vasstrand et innlegg på sin Instagram-profil, hvor hun takker alle som har støttet henne gjennom danse-reisen. I innlegget kommer hun også med kritikk rettet mot Skal vi danse-dommer Cleve.

– Og så tenker jeg det er på sin plass å nok en gang tre av parketten for siste gang med litt skandale. Så jeg velger å avslutte med en pitteliten fuck you til Trine. Om en jente skal klare å ta seieren på et eller annet tidspunkt burde man muligens sette inn en hoveddommer som lar seg imponere, sjarmere og inspirere like mye av begge kjønn, skriver Jørgine.

Cleve selv kjenner seg ikke igjen i Vasstrands beskrivelse.

– Jeg ga henne tre tiere og syntes hun var helt fantastisk på parketten i går, sier Cleve til VG.

– Men hva med at hun antyder at du lar deg imponere mer av menn?

– I min verden er det bare vås. Jeg dømmer ut fra dans. Jeg ser på dansen og ikke personene bak, sier Cleve, som har vært i dansesporten i en årrekke.

– Hvis hun føler at jeg har noe imot henne vet jeg ikke hvor hun har det fra. Det får hun ta på sin regning, sier Cleve.

Skal vi danse-dommer Trine Dehli Cleve.

I løpet av de 17 sesongene med Skal vi danse har kvinner løftet trofeet seks ganger. Dette var Katrine Moholt (2006), Lene Alexandra Øien (2008), Hanne Sørvaag (2012), Agnete Johnsen (2014), Adelén Rusillo Steen (2015) og Helene Olafsen (2017).