Jonas Lihaug, Sander Dale, Christopher Robin Omdal og Arman Surizehi i den åttende episoden av «Forræder».

Stemt ut av «Forræder»: − Selvfølgelig irriterende

– Det var egentlig mest befriende, for det var så deilig å endelig kunne si hva som hadde foregått hele tiden, sier den utstemte deltageren. NB! Spoileradvarsel.

Nok en deltager ble stemt ut i rådssalen i fredagens episode av TV 2-programmet «Forræder – iblant oss».

– Jeg hadde ikke kontroll på hvem som skulle stemme på hvem da vi gikk inn i rådssalen, og derfor ble jeg stemt ut denne gangen, sier Jonas Lihaug (33), kjent som youtuber og programleder.

– Det er faktisk første gang jeg ikke hadde total kontroll, og sånn gikk det.

Men Lihaug beskriver opplevelsen som «befriende», for da kunne han nemlig avsløre hvem han egentlig var i spillet.

– Det var sinnssykt deilig å fortelle dem at jeg hadde vært en slem gutt, sier en lattermild Lihaug.

Etter Jørn Lier Horst (52) røk ut i episode seks av programmet, var Cathrine Fossum (44) og Jonas Lihaug alene igjen som forrædere.

Da bestemte de to forræderne seg for å friste en lojal over på den mørke siden. Men til deres store overraskelse, takket Sander «Randulle» Dale klart og tydelig nei.

– Det var ekstremt skuffende, sier Lihaug, som fra før var god venn av Dale.

– Det er det egentlig fortsatt. Fordi han burde sagt ja! Vi spurte han fordi vi tenkte at nå må han jo begynne å skjønne tegningen. Vi hadde et inntrykk av at han skjønte at det var oss to – som han stolte sånn på – som var forrædere. Også er det jo veldig irriterende at han er så ekstremt ren i sjelen som han fremstår.

Men heller ikke i denne episoden stemte Dale på en forræder. Likevel var det Lihaug som fikk flest stemmer av de lojale og som måtte dra hjem.

Samtidig gjorde han noe overraskende – han stemte nemlig på sin forræder-kollega Cathrine Fossum.

– Hvorfor gjorde du det?

– Jeg trodde jo at det hovedsakelig var Cathrine og jeg som kom til å få flest og like mange stemmer, og at vi dermed måtte stemme på nytt. Da ville Cathrine vært tvunget til å bytte stemme til meg, og dermed ha et perfekt alibi videre, både ved at jeg stemte på henne og at hun stemte på meg.

– Men sånn ble det ikke?

– Nei, hadde jeg hatt kontroll, som nevnt tidligere, så hadde jeg visst at flere kom til å stemme på Karina (Hollekim red.anm.), og da hadde jeg selvfølgelig stemt på henne. Sånn kunne jeg nok vært der hvert fall en dag til, men det ble fortsatt et godt alibi for Cathrine – i og med at jeg stemte på henne.

Jonas Lihaug i rådssalen i «Forræder».

Og nå som det bare er én forræder igjen, har ikke Cathrine Fossum noe valg – hun må tvinge en av de lojale over på sitt lag. Det tror Lihaug kommer til å gå helt fint.

– Jeg vil anta at hun klarer seg en stund, sier Lihaug, og påpeker igjen at han ga henne et solid alibi.

For Lihaug var det mest en lettelse å endelig kunne fortelle sannheten, og han er ikke bitter, sier han selv hvert fall.

– Nei, jeg klarte ikke føle på noe bitterhet, fordi det var så deilig å endelig være ærlig. Jeg er egentlig veldig dårlig på overraskelsesfester og hemmeligheter og sånne ting. Det var selvfølgelig irriterende å komme så langt og ikke lenger. Men ingen bitterhet. Dette var så gøy og givende, og det hadde vært gøy å vinne hele dritten. Men jeg tror også det blir sårere utover nå, at oddsene og innsatsen høynes nå. Så kanskje jeg var siste forræderen som fikk gå ut med et smil, og det er i så fall deilig.