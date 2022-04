KONKURRERTE: I fjor høst rullet sesong 17 av «Skal Vi Danse» på TV-skjermene.

Mann tiltalt for innbrudd i «Skal vi danse»-studio: Skal ha stjålet utstyr for over 900.000 kroner

En mann erkjenner å ha tatt seg inn på dansesenteret til «Skal vi danse», og stjålet TV-produksjonsutstyr til en samlet verdi på minst 931.107 kroner.

I fjor høst gikk den 17. sesongen av «Skal vi danse» på TV-skjermen.

Samtidig som deltagerne konkurrerte på parketten hver lørdag i flere uker, trente de daglig på dansesenteret som ligger i nærheten av Bislett i Oslo.

Natt til fredag 25. september, noen uker etter at programmet hadde premiere, skal en mann i 50-årene ha tatt seg inn på senteret som tilhørte TV 2, og stjålet gjenstander til en verdi på minst 931.107 kroner.

Ifølge tiltalen skal mannen ha fått med seg TV-produksjonsutstyr i tillegg til utstyr som tilhørte produksjonsdeltagerne. Tyveriet anses som grovt, fordi det særlig legges vekt på at det gjaldt en betydelig verdi.

– Han erkjenner straffskyld og har bidratt til at en vesentlig del av godset har kommet til rette, sier hans forsvarer, Lars Mathias Undheim.

Administrerende direktør i Nordisk Film AS, Erlend Hernø Røeggen, opplyser derimot at bare noe av utstyret har kommet til rette.

– Vi savner dessverre ganske mye, skriver han i en e-post.

– Ekstra kritisk

Røeggen sier at det var de som anmeldte saken, etter at folk kom på jobb og oppdaget at det hadde vært innbrudd.

– Utstyret tilhører hovedsakelig oss som produksjonsselskap, men noe tilhørte noen av våre leverandører, som fotografer og lydteknikere. Det var også private eiendeler som ble stjålet uten at jeg vil gå nærmere inn på det.

Han sier at innbrudd og tyveri er alvorlig uansett hvem som rammes, men:

– For oss er det ekstra kritisk når utstyr vi trenger for å produsere noe som skal på luften bare dager senere, blir borte. Heldigvis er vi godt skodd for alt som kan gå galt.

Mannen er også tiltalt for flere andre forhold som ikke omhandler «Skal Vi Danse»-produksjonen.

Forsvarer Undheim sier på sin side at hans klient har samarbeidet med politiet, og forsvareren forventer at han får en solid strafferabatt.

Det er satt av to dager til rettsmøtet i Oslo tingrett etter sommeren.