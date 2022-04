ÅH GIIID: Amalie Dollerup (til venstre) og Josefine Frida i «Dopamin».

TV-anmeldelse «Dopamin»: Ingen skam

Josefine Frida fatale.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Dopamin»

Dansk TV-serie i åtte deler

Premiere på Discovery+ fredag 1. april

Manus: Malte Koch, Christian Vangsgaard, Martin Winther

Regi: Martin Winther

Med: Amalie Dollerup, Josefine Frida, Jonathan Harboe, Ellen Hillingsø, Cyron Melville

Norske Ida (Josefine Frida) blåser inn som en sommerbris på hjertemedisinsk avdeling på universitetssykehuset i Aalborg. Hun går umiddelbart i gang med å snu opp ned på livet til Maiken (Amalie Dollerup) og Jacob (Jonathan Harbo), et ungt sykepleier- og legepar hvis kjærlighetsliv trenger nytenning.

Det skal bli forviklinger av typen «erotiske». Ida innynder seg ikke bare hos Maiken, men hos Jacob også. Endog på én og samme tid. Det er ikke ofte nordmenn får anledning til å lære dansker et og annet om å leve frisinnet og feste hardt. Men Ida tar det danske paret i skole. Det blir drinks på bar, jointer, Ritalin fra medisinskapet og MDMA fra fingertuppene.

TREKANTDRAMA I AALBORG: Josefine Frida, Amalie Dollerup og Jonathan Harboe (fra venstre) i «Dopamin».

Mens trekantdramaet går sin gang, sliter også pasientene på hjerteavdelingen med «narkotikaproblemer». De begynner nemlig å dø av morfin-overdoser. Oversykepleieren Annette (Ellen Hillingsø) blir både mistenkelig og mistenkt. Kanskje Maikens barndomsvenn, Andreas (Cyron Melville), nå godt gift politimann, kan finne ut av hva det er som skjer?

Danske «Dopamin» er en legeroman møter en avisartikkel om psykopati på TV, med relativt sjenerøse doser sex og dop i ermet. Den er ikke egentlig spennende nok til å kalles en krim: Alt utvikler seg slik vi tenker at det vil utvikle seg. Heller ikke sofistikert nok til å kunne kalles et drama: Hva er egentlig motivasjonen til disse menneskene?

«HVAD LAVER I»: Jonathan Harboe konfronterer Josefine Frida i «Dopamin».

Det den er, er en halvgod, gammeldags erotisk thriller. Subsidiært et stykke TV som kun har som mål å være et stykke TV.

Sett med norske øyne er det mest interessante at Josefine Frida spiller en av sine første «voksne» roller her. (Hun spilte tittelrollen i «So Long, Marianne», en britisk film om kjærlighetsforholdet mellom Leonard Cohen og Marianne Ihlen, som har vært lite sett i Norge).

Hun gjør det OK i en rolle som for et par tiår siden trolig ville blitt gestaltet av en svensk skuespiller: En blond fristerinne som liksom ikke kan hjelpe for å skape syndefall hvor enn hun ferdes – med vitende og vilje eller ei. Heia Norge. Vi kan vi også!

FRISTERINNENS BLIKK: Jonathan Harboe, med rygge til, og Josefine Frida i «Dopamin».

Frida er med andre ord aktiv. Ikke passiv, slik vi kjenner henne fra «Skam» (2015–2017) og undervurderte «Disco» (2019). Men kanskje enda litt for ungdommelig i stemmen og blikket til å helt kunne ta bolig i en femme så fatale som dette.

«Dopamin» har som antydet få overraskelser på lager. Men det er fullt mulig å ta seg gjennom den, om du skulle føle behov for det.