I TERAPI: Jessica Chastain og Oscar Isaac i «Scenes From A Marriage».

TV-anmeldelse «Scenes From A Marriage»: Bergman gjesper i graven

Utmattende oppdatering.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Scenes From A Marriage»

Amerikansk TV-drama i fem deler

Premiere på HBO Nordic mandag 13. september

Manus: Amy Herzog, Hagai Levi

Regi: Hagai Levi

Med: Jessica Chastain, Oscar Isaac, Nicole Behari, Lily Jane, Corey Stoll

Ingmar Bergman (1918-2007), som var gift fem ganger, likte å si at han var glad for at skilsmissestatistikkene gikk i været etter at «Scener fra et ekteskap» gikk på TV i 1973.

For det var mange ekteskap som i regissørens øyne burde oppløses. Selv var han etter alt å dømme inspirert av det nylig avsluttede, mangeårige forholdet til Liv Ullmann (de to var ikke gift), som spilte den kvinnelige hovedrollen, og sine foreldres stormfulle ekteskap da han skrev serien.

Bergman ble aldri ferdig med tematikken. (Fem ganger, som sagt). Han klippet serien ned til kinofilm-lengde, satt opp stykket på teaterscenen i 1981 og lagde en oppfølger for TV, «Saraband», i 2003. Serien har da også klort seg fast i film- og populærkulturen i en slik grad at tittelen er blitt et munnhell.

«VI MÅ SNAKKE SAMMEN»: Oscar Isaac og Jessica Chastain i «Scenes From A Marriage».

Kanskje er det rett og slett derfor at Hagai Levi, kjent fra en rekke kammerspill og relasjonsdramaer («In Treatment» og «The Affair» deriblant), nå har laget sin versjon. Vi lever i en tid da selv noe så cerebralt som en Ingmar Bergman-produksjon kan bli gjenstand for en «oppdatert» nyinnspilling, så lenge tittelen ringer bjeller hos folk.

En par ting har forandret seg på 48 år, og de mest åpenbare er dette: I Bergmans original var både mann og kone vellykkede, yrkesaktive mennesker, og det var mann som forlot kone til fordel for en yngre kvinne. I Levis «Scenes From A Marriage» er det kvinnen i ekteskapet, Mira (Chastain), som tjener pengene (i teknologibransjen) – og hun som forlater ham.

FORLATER: Jessica Chastain i «Scenes From A Marriage».

Det nesten 10 år gamle ekteskapet er blitt destabilisert av en felles beslutning. Og sannheten er at Mira har ønsket seg ut en god stund allerede.

Han, Jonathan (Isaac), er en akademiker som kan jobbe hjemmefra, og har dermed hovedansvaret for datteren Ava (Jane). Hos Bergman glimret barna med sitt fravær. Nå, kanskje fordi dette er en amerikansk serie og all potensiell sentimentalitet skal krystes ut, er Ava med på skjermen.

Her, ved det overtydelige og sentimentale, er vi fremme ved det som gjør «nye» «Scenes From A Marriage» til en klart svakere serie enn originalen i denne anmelders øyne:

Sånn for å understreke at ekteskapet mellom Mira og Jonathan føles kvelende, har Levi utstyrt sistnevnte med astma. For de som ikke får med seg poenget, lar han Mira fremføre flat dialog à la «jeg måtte ta pulsen min for å sjekke om jeg fremdeles var i live».

BLIR FORLATT: Oscar Isaac i «Scenes From A Marriage».

Det er slike ting, og dessuten en helt gjennomgripende følelse av at ærefrykten for forelegget har vært så – ahem – «kvelende» at Levi og med-manusforfatter Amy Herzog har endt opp med en nesten helt humørløs serie.

Si hva du vil om originalen, men humørløs var den ikke. Den var full av kåtskap og galskap, og en hard, klarøyd visdom som titt og ofte sprakk opp i et nesten kynisk, definitivt et ironisk, glis. Bergman var besk og burlesk. Levi går for det bevrende føleriet.

Det forholder seg dessuten slik: Bergmans «Scener» handlet om en spesifikk ting – ekteskapet som borgerlig institusjon og religiøs konstruksjon, dets fallgruver og muligheter. Den handlet om forventningen om at folk skulle innlemme seg i denne tradisjonen, uavhengig av om den passet dem eller ikke (et tidstypisk tema in 1973).

Levi synes å ha mer tro på institusjonen, og presset fra omgivelsene er i hans versjon blitt til den religiøse undertrykkelsen Jonathan, som er oppvokst som ortodoks jøde, lider under. Interessant nok, men definitivt mer marginalt.

PARMIDDAG FRA HELVETE: Nicole Beharie, Corey Stoll, Jessica Chastain og Oscar Isaac (fra venstre) i «Scenes From A Marriage».

Chastain (som alltid har hatt noe Ullmann ved seg) og Isaac er glitrende skuespillere, to av sin generasjons fremste, og man kan ikke med noen rett si at det de gjør her ikke er utmerket arbeide. Men man kan mene noe om hva regissøren bruker dem til, og i lange strekk ble «Scenes From A Marriage» en slags skuespiller-pornografi for meg.

Det ble utmattende og monotont, jeg ble lei dem («are you OK?») og i den fjerde og mest intense episoden ville jeg ingen ting heller enn at de skulle signere de hersens papirene og bli ferdige med det.

I ET HUS ET STED I VERDEN: Oscar Isaac og Jessica Chastain i «Scenes From A Marriage».

Så må jeg si følgende: I løpet av den femte og siste timen, der Levi lar dem slappe av litt, og der han til overmål gjør et forsøk på å bringe noe reelt nytt til torgs (utover meta-grepene som innleder hver episode) – da fungerte «Scenes From A Marriage» godt.

Men det er for lite og for sent, og det spørs hvor mange som orker å karre seg helt dit. Det måtte i så fall være folk som står midt i en lignende prosess akkurat nå.

Anmelderen har sett hele serien.