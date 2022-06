KONSERT: Floyd i aksjon på Bylarm i oktober 2021.

Jonathan Floyd med låt basert på unges drømmer: − Kjente meg igjen

Med tusenvis av innsendte tanker som utgangspunkt, lagde Jonathan Floyd (21) en låt om å være seg selv til tross for utenforskap. – Jeg kjente meg igjen i mye, sier han.

Med VG-lista følger også prosjektet «Årets viktigste låt» der unge blir oppfordret til å sende inn sine tanker om ulike temaer. I år har nær 2700 bidrag om unges håp og drømmer for fremtiden blitt bearbeidet av artisten som ble kåret til Årets nykommer på P3 Gull nylig, Jonathan Floyd.

Resultatet har blitt til låten «Danser likevel» som blir fremført på VG-lista i både Oslo, Trondheim og Bergen.

P3GULL: Jonathan Floyd da han ble kåret til Årets nykommer i november i fjor.

– Jeg fikk tilgang til en nettside der alle hadde sendt inn tanker og håp for fremtiden. Det med ensomhet, dårlig selvfølelse og utenforskap gjorde mest inntrykk på meg. Men det var så mye forskjellig at jeg måtte velge én ting, forteller Floyd om prosessen.

Utenforskap

Innlegg på TikTok om folk som hadde det ensomt i russetiden gjorde også inntrykk, og artisten landet på «utenforskap».

– Hvordan var det å ha ungdommens egne ord som utgangspunkt?

– Det var dritvanskelig og kjempeutfordrende. Jeg ville at de skulle føle at de ble tatt seriøst, og håper de blir fornøyde med hvordan jeg vridde på ordene deres, sier Jonathan.

Mens han til vanlig tar det å lage musikk mer på sparket, måtte han nå prøve en helt ny prosess i studio.

– Det var en ny og utfordrende opplevelse med andre føringer. Det var kjempegøy og fint å være med på, sier han.

Mental helse i fokus

Tradisjonen ble startet i 2019 da VG-lista ville fokusere på mental helse hos unge. Lauren Holmen skrev da låten «Ensom», og i 2021, da det var en pandemi-variant av VG-lista, skrev Emelie Hollow «Alene sammen».

FOLKEHAV: Julie Bergan på VG-lista i 2018.

I år er VG-lista tilbake i kjent format på Rådhusplassen, og Floyd ble den utvalgte til å forvalte håpet og drømmene.

Har vært ensom

– Hvordan var din egen russetid?

– Jeg kjøpte russedress, men droppet ut og jobbet med musikk. Jeg hadde det ikke noe kjipt! Men jeg har vært ensom på ungdomsskolen og sånn, vært utenfor. Jeg kjente meg igjen i mye av det de skrev, forteller Jonathan.

– Hva håper du publikum får ut av låten?

– At det kanskje ikke er så viktig, og at det bare er å stå i det og være seg selv. Ikke la teite gjenger og teite regler gå ut over deg og hvordan du har det. Det finnes alltid folk som har det som deg – det gjelder å danse likevel – å gjøre det du vil, understreker han.

ACTION: Mads Hansen fremførte sin låt «Sommerkroppen» på VG-lista i 2018.

Etter avlysning i 2020 og nedskalert variant i 2021 på grunn av pandemi, er VG-lista tilbake som gratiskonsert for alle som vil i år. 17. juni går den av stabelen i Oslo, 6. juli går turen til Trondheim og 13. juli er det Bergens tur. 70.000–100.000 mennesker har tidligere møtt opp på Rådhusplassen, men konserten kan også oppleves direkte på NRK eller VGTV.

– Jeg gleder meg helt sinnssykt. Det blir helt vilt. Jeg har aldri vært på VG-lista, så jeg lurer på hvordan det føles, sier Jonathan Floyd som opptrer i alle tre byene.

P3-profilene Arianrhod «Arian» Engebø og Nate Kahungu er programledere i år, og blant artistene er Alan Walker, Ballinciaga, Ramòn, Chris Holsten og Emma Steinbakken.

