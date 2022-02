Selvironisk Lindsay Lohan i Super Bowl-reklame

Lindsay Lohan (35) fleiper om gamle skandaler.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Filmstjernen og sangeren har opp gjennom årene skapt vel så store overskrifter for sine eskapader på privaten som for karrieren. Lohan var i en periode inn og ut av retten, sonet bak murene, var innlagt for rusavhengighet og kranglet med faren, med moren og samarbeidspartnere.

Mye av dette hinter hun til i en ny TV-reklame for Planet Fitness, der hun stiller opp med andre kjendiser som Dennis Rodman (60), Danny Trejo (77) og William Shatner (90). Også de harselerer med Lohan.

– Hun har aldri vært særlig skarp, sier Shatner om Lohan i et innslag der hun konkurrerer mot Rodman i Jeopardy.

Nettstedet Daily Beast, som for øvrig spår at 2022 vil bli en renessanse for Lohan, omtaler reklamen, som skal vises under Super Bowl søndag 14. februar.

Å figurere på TV i forbindelse med den gigantiske fotballfesten, er noe av det største en kjendis kan skilte med. Og Lohan sparer altså ikke på konfekten, men ironiserer over seg selv med både paparazzi-sketsjer og gammelt klammeri med loven.

Tilbakeblikk: Seks arrestfoto på seks år

I en scene pynter hun på Trejos elektroniske ankellenke, hvorpå Shatner sier:

– Hun er faktisk mer produktiv når det gjelder å bytte DUI (driving under influence/kjøring i ruspåvirket tilstand, red.anm.) med DIY (do it yourself/gjør det selv, red.anm.).

– Og dommen lyder på? spør Lohan.

– Nydelig, svarer Trejo.

FILMSTJERNE: Lindsay Lohan, her på en motevisning i paris i 2019.

Selvsagt er poenget med det hele at Lohan har fått livet på rett kjøl på grunn av Planet Fitness.

– Det er forfriskende å legge fortiden til side én gang for alle og dele med folk hvordan livet mitt er i dag. Et nytt år, en ny Lilo, sier til People hun om sitt gamle kallenavn.

Hun forklarer at det er helt sant at trening er blitt en viktig del av hennes hverdag og at det hjelper henne med å finne balanse.

STARTEN: Lindsay Lohan i dobbeltrolle i «Foreldrefellen» i 1998.

Det er lenge siden Lohan har figurert i rampelyset for sine prestasjoner på TV og kinolerret, men i fjor ble det kjent at hun hadde sikret seg hovedrollen i en romantisk komedie på Netflix.

I fjor høst forlovet hun seg.

Lohan skuespillerdebuterte allerede som 11-åring i «Foreldrefellen» og kan i ettertid skilte med kassasuksesser som «Mean Girls» og «Herbie: Full Tank». Hun har også gitt ut flere popalbum.

De siste årene har imidlertid både skuespiller- og musikkarrieren gått i motbakke, og suksessene har uteblitt.

Blant annet ble den erotiske thrilleren «The Canyons» stemplet som en solid flopp etter åpningshelgen i 2017. Realityserien «Lindsay Lohan’s Beach Club» fikk nådestøtet etter kun én sesong på MTV to år senere.

De siste årene har det ikke stormet like mye, men så sent som i september i fjor høst var Lohan i pengekrangel med forlaget som skulle gi ut hennes biografi – en avtale som aldri ble realisert.

