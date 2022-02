TV-FJES: Niklas Baarli i en av sine mange «syncer» i «Farmen kjendis».

TV 2-profil Niklas Baarli får mest TV-tid i «Farmen kjendis»

Niklas Baarli (32) får nesten dobbelt så mye skjermtid som deltageren som er nummer to på listen i «Farmen kjendis».

Publisert: Nå nettopp

– Det er vanskelig for meg å si hvorfor det er sånn, men de mener vel at jeg lager god TV. Jeg har veldig lite filter, og det hjelper nok med å fortelle historien på et vis, sier Baarli om skjermtiden han får i «Farmen kjendis».

På Instastory delte han selv en TikTok-video der det parodieres på Baarlis fremtredende person i programmet. ««Farmen» har blitt Niklas-TV» og «Niklas er blitt «Farmen»-kommentator», har det vært synest om i sosiale medier.

– Jeg må le litt av det. Jeg synes det kan bli litt parodisk mye meg, og jeg leser på nett at folk blir sinte og tror det er min skyld at jeg er mye med. Det er spennende, for jeg har jo ingenting jeg skulle sagt om min TV-tid, sier han.

Men har Baarli egentlig fått så mye TV-tid?

Niklas Baarli legger ut om hendelsene på «Farmen kjendis».

VG har tatt tiden på alle «syncene» i de første 12 episodene av «Farmen kjendis», altså inkludert søndagens. En sync er et intervju der deltageren ikke er i en naturlig situasjon, men snakker direkte og alene til kamera.

Baarli kommer på førsteplass av deltagerne over mest sync-tid i fem av 12 programmer. Ingen annen deltager har vært på førsteplass i mer enn én episode.

Han får også over gjennomsnittet lang tid i forhold til de andre deltagerne i ti av 12 episoder.

Totalt sett, målt opp mot de andre deltagerne som fortsatt er med, får Baarli aller mest tid i sync med 28 minutter og 12 sekunder over de første 12 episodene.

Annenplassen totalt er Adam Ezzari (23) med 15 minutter og 35 sekunder. Nederst på listen kommer Isak Dreyer (28) med seks minutter og 13 sekunder.

– Føler TV 2 satser på meg

Publikum har altså rett. Baarli er mye på skjermen i «Farmen kjendis». Men det er ikke bare på Bøensætre gård at han er fremtredende.

Lørdag er han programleder når TV 2 sender reklameprisutdelingen «Gullfisken». Han er også å se som medprogramleder i TV 2s «God kveld Norge», «Sofa» og snart i sitt eget TV 2-program «Alt min far ikke har lært meg».

– Føler du at TV 2 satser på deg?

– Ja, jeg føler at TV 2 satser på meg. TV 2 og jeg passer hverandre veldig bra! Vi tuter og kjører på. Men jeg kan jo være enig i at det kan være fordelsmessig for både seerne og meg at jo forsvinner litt fra noen av disse programmene. På «Farmen» er det for eksempel hyggelig å få se mer av de andre deltagerne, svarer Baarli.

TV 2: – Sitter ikke med stoppeklokke

VG har spurt TV 2 om vurderingene bak Baarlis skjermtid.

– Hvorfor velger TV 2 å vie en av deres egne profiler så mye tid i «Farmen», opp mot alle andre TV-satsinger han er med i om dagen?

– Vi sitter ikke med stoppeklokke for å passe på at alle deltagerne får like mye tid på skjerm. Hvor mye skjermtid de enkelte får handler både om hva som skjer i programmene, storbonden og kjemper vil alltid får ekstra tid, og om at vi ønsker å fortelle om det som skjer på gården på en så engasjerende måte som mulig, skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, i en e-post.

– Er det bevisst fra TV 2s side å «satse» på egne profiler? I denne omgang Niklas Baarli?

– Niklas er veldig flink til å snakke for seg, og til å fortelle om det han har opplevd. Det er forklaringen på hvorfor han noen ganger blir brukt mer enn andre. Historiefortellingen er det viktig, ikke hvem som får mer eller mindre oppmerksomhet, skriver han.

Ingrid Simensen i «Farmen kjendis» syns det er helt fint at Niklas Baarli stikker av med TV-tiden i programmet.

Ingrid Simensen (28) får omtrent 18 minutter mindre skjermtid enn Baarli i løpet av de første 12 episodene med ni minutter og 52 sekunder. Men det har ingenting å si for hennes del.

– Niklas er jækla gøyal, så jeg skjønner godt at de bruker han mye. Har ikke noe å si for meg, skriver hun i en tekstmelding til VG.