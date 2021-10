NY ROLLE: Josefine Frida Pettersen kjent som Noora i «Skam» er tilbake i en NRK-serie.

Er med i sesong to av «Førstegangstjenesten»

«Skam»-stjerne Josefine Frida Pettersen skal spille med Herman Flesvig i sesong to av NRK-suksessen.

– Det å få profesjonelle folk på settet er alltid skummelt, for de blir en del galskap av galskapen. Men hun gjorde en formidabel jobb, sier Herman Flesvig til NRK.

Fredag 12. november har sesong to av NRK-serien «Førstegangstjenesten» av og med Herman Flesvig premiere.

I den nye sesongen får vi også se skuespiller Josefine Frida Pettersen, skriver kanalen. Hun er kjent fra NRK-suksessen «Skam» og har nå funnet veien over til en annen populær serie.

De første episodene av «Førstegangstjenesten» ble en monsterhit da de ble publisert før jul i 2019. Da NRK publiserte nye episoder høsten 2020, satte de strømmerekorder for statskanalen.

Skummelt med suksess

Flesvig spiller de fleste karakterene i serien selv, men har i tillegg til Pettersen med seg Mikkel Niva, Jonas Kinge Bergland, Kristoffer Hivju i biroller. Komikeren forteller at han er pent på mottagelsen av den nye sesongen.

I forbindelse med lanseringen av den første sesongen sa Flesvig til VG at han synes det var litt skummelt med suksessen.

– Det er veldig skummelt. Etter at det ble seerrekord på NRK, begynte jeg fast med bleier. Jeg blir så nervøs av sånt. Vi tenkte ikke det skulle ta så av i det hele tatt, sa Flesvig.

Arbeidet med manuset til den nye sesongen startet for litt over ett år siden.

Lover mer handling

Flesvig forteller at seerne får mer handling i den nye sesongen. Man får også mer innblikk i hvordan de ulike rollene er.

– Man blir mer kjent med karakterene, og ser flere sider av dem som man ikke har sett før, sier Flesvig.

En av de mest kjente figurene fra serien er Ola Halvorsen fra Haugenstua.

NRK skriver at seerne får svar på om Ahre-Ketil Lillehagen kom seg til Afghanistan og hvordan Preben Lohengren har det i russisk fengsel.

I serien spiller Herman Flesvig karikaturer av personligheter man kanskje treffer på under førstegangstjenesten. NRK bekreftet at de jobbet med nye episoder sist høst, og innspilling av den nye sesongen var tidligere i år.

Komikeren mottok i mai i år Gullruten for «Beste humorprogram» for serien. Da sa han til VG at han skulle feire seieren, men også ta det rolig siden har spilte inn nye episoder.

Komikeren forklarte hardt arbeid som en del grunnen til suksessen.

– Jeg har vel funnet min nisje, og så jobber jeg veldig hardt med det, sa han til VG.

