BØ: Robin Hofset, Victoria Skau og Lilli Bendriss jakter det paranormale.

TV-anmeldelse «Spøkelsesjegerne»: Åndenes avmakt

«Who you gonna call?» I alle fall ikke denne trioen.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

«Spøkelsesjegerne»

Norsk serie i flere deler

Med: Victoria Skau, Robin Hofset og Lilli Bendriss

Premiere på Discovery fredag 29. oktober

Det finnes mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Ifølge «Spøkelsesjegerne» finnes det faktisk enda mer enn man skulle tro.

Trioen Victoria Skau (personlig innsalg: Vet hvor spøkelser finnes), Robin «RobTheSir» Hofset (personlig innsalg: Har instrumenter som kan bekrefte at vi ikke er alene) og Lilli Bendriss (personlig innsalg: Kan snakke med de døde) skal jakte på spøkelser i skumle bygninger i hele landet.

De to første er Youtubere med mastergrader fra Livets Paranormale Skole. Den siste er kjent fra «Åndenes makt». Bendriss er den som kommer best ut av forsøket på et norsk svar på «Ghost Adventures».

Skau leder an i en reise gjennom blant annet Gamle Luster Sanatorium, Gamle Fredrikstad fengsel og Gamle Deichmanske bibliotek i de tre episodene VG har fått se. Gamle er et nøkkelord i de fleste byggene. Hus som har sett sine beste dager, og som angivelig har sine utfordringer med gjenboere av den åndelige typen.

Hver episode har en del ritualer som skal gjennomføres. Robin skal rigge utstyret. Bendriss tuner seg inn på bygget. Viktoria snakker med en kjennskap til bygningen.

SPØKELSESHUS PÅ VESTLANDET: Luster Sanatorium ser så uskyldig ut på dagen, men denne trioen mener det skjuler andre krefter om natten.

Skau har et deskriptivt vokabular som begrenser seg til «wow», «åh herregud» «oi, oi, oi. Oioioi.» og «Å fy faen. Nei fy faen. Å fy faen. Å herregud. Åh herregud.».

Hofset har med seg et arsenal av batteridrevne leketøy. De skal på ulikt vis dokumentere at det finnes spøkelser, eller i alle fall paranormal aktivitet, i rommene de beveger seg.

Spesielt gjelder dette en REM-pod, et skranglete plastprodukt som blinker og uler hver gang noe skjer i rommet. Det mystiske er selvsagt at dette skjer helt tilfeldig, og at de gangene REM-poden ikke responderer, er det fordi spøkelset er uinteressert i å svare.

Akkurat.

Bendriss kan føle ting og stiller seriøse direkte spørsmål til «åndene», slik vi har sett henne gjøre før. Hun gjennomfører dette i alle fall med en slags respekt for det eller den man tror befinner seg i byggene, og har en nygjerrighet som beveger seg utenfor å bare bli skremt av ekle rom og plutselig knirk på loftet.

SPØKELSESKJENDIS: Victor Sotberg bidrar i spøkelsesjakten i Fredrikstad.

Innledningen til det første eldgamle bygget er ganske beskrivende for både dialogen og tilnærmingen dem imellom. I dét de står foran gamle Luster Sanatorium, et bygg som senere har vært både mentalsykehus og i en kort periode asylmottak får vi følgende perlerad:

Robin: «Wow»

Victoria: «Åh fy ...»

Bendriss: «Hvilken historie er bak vinduene der?»

Musikkpåleggene, «night vision»-kameraføring og kjappe klipp skal understreke at alt vi ser er så sant som det er sagt og filmet. At ingenting er manipulert eller blir forandret er også understreket i starten.

Hvorvidt det finnes et liv etter dette, om sjeler blir hengende igjen i gamle bygninger skal ikke undertegnende mene noe som helst om, utover at det ikke finnes bevis for noen av delene. «Spøkelsesjegerne» er i så måte ikke en direkte fornærmelse mot rasjonalitet og sunn fornuft. Serien er bare ikke kritisk til dét man prøver å formidle i det hele tatt, og tilnærmer seg selv det minste knirk som dokumentasjon på at verden er full av snakkesalige sjeler som ikke kommer seg videre i døden. Det er, for å si det enkelt, greit laget vrøvl.

De som blir oppriktig redde på spøkelsestoget på Tivoli vil elske programmet. Også de som vil se mennesker løpe skremt rundt i mørket fordi en dum plastdings lyser og lager lyd.

For alle oss andre blir det ikke engang underholdende tøys.