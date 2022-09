AKTUELL: Eksperter mener unge oppsøker tegneserier som brukes i popkulturen.

«Nerdestempelet» har endret seg: − Stolt av det

Tegneseriens posisjon har kanskje aldri vært sterkere.

Av tidenes ti mest inntjenende filmer, er fire av dem fra studioet Marvel. «The Boys» ble raskt en av Amazons største hit-serier, og Netflix har hatt stor suksess med første sesong av «The Sandman». Serier som «The Walking Dead» og «Lucifer» har vært fan-favoritter i årevis. Hva har alle titlene til felles?

Kildematerialet er tegneserier. Og skal vi tro tall og eksperter, er dette noe både lesere og TV-seere bare vil ha mer av.

Om du før har ment at tegneserier er for småbarn, så tar du i hvert fall feil nå.

I USA opplevde bransjen en økning på hele 60 prosent i inntekter fra tegneseriesalg i 2021. Da hadde tallene allerede steget smått, men jevnt siden 2012. Ifølge Forbes har salget steget mest i kategorien grafiske romaner (lengre tegneserier i bokform), rettet mot unge. De så også en oppgang i salget av manga. Mer om det senere i saken.

Også i Norge ser har man sett en gradvis økning blant yngre lesere. Det bekrefter tegneserie- og popkultur-kjeden Outland til VG.

Markedssjef Ida Desiree Bentsen trekker frem «The Sandman» som et eksempel på hvordan folk oppsøker kildematerialet til filmer og TV-serier. Den hadde Netflix-premiere i august.

– Vi har sett en økning på mer enn 300 prosent. Vi har solgt mer «The Sandman» i august enn vi har gjort hele resten av året til sammen, sier hun.

POPULÆR: «The Sandman» startet som en tegneserie.

– Jeg ble hektet

21 år gamle Rahman Rezai har alltid hatt et forhold til tegneseriefigurer, og husker godt da han i barndommen så på animerte versjoner av både Spiderman og Batman. Interessen har han hatt siden, men for rundt et år siden tok kristiansanderen fascinasjonen et steg videre.

– Jeg fikk opp youtubere som analyserte og gikk dypere inn i historiene bak karakterene. Da startet jeg med å kjøpe Batman-boken «The Killing Joke». Etter det, ble jeg hektet, forteller han.

Rezai forteller at han har en forkjærlighet for «nerdekultur», og legger merke til at nerde-begrepet er i ferd med å endre seg.

– Det har blitt noe positivt, noe man kan skryte litt av. Det er ikke helt endret, jeg kan fremdeles bli kalt «nerd», men nå er jeg litt stolt av det.

HEKTET: Rahman Rezai har blitt oppslukt av tegneserier, etter at han kjøpte «The Killing Joke».

– Når et bredere publikum

Rezai får støtte av NTNU-professor Julia Leyda.

Hun har filmvitenskap og popkultur som fagfelt, og mener dagens fremstilling av den typiske nerden er annerledes enn før og at det gjør det lettere for unge å kjenne seg igjen.

– Mange av karakterene i disse seriene og bøkene er jo nå nerder selv.

Hun trekker frem «Naomi» og «Ms. Marvel» som litt nerdete karakterer med et større nedslagsfelt enn hva man så tidligere. Begge er superhelter, med sitt opphav fra tegneserier, og som nå er adaptert til skjerm.

Foto: NTNU

– De er ikke stereotypiske nerder. Hvis du ser på «Naomi», så har du en svart skolenerd som oppdager at hun er superhelt. Og Ms. Marvel er stor fan av Captain Marvel før hun oppdager at hun er superhelt selv. Ingen av disse er den typiske «hvit tenåringsgutt». De kommer fra andre grupper, sier hun.

– Jeg synes at tegneseriene blir mer selvreflekterende, og produserer meta-historier, som på en måte handler om leseren selv. Så ved å appellere til underrepresenterte grupper i «fandomen» når de ut til et bredere publikum. Jeg mener, «Naomi», en svart skolenerd, det må være første gang.

Leyda mener også at «tegneseriebølgen» i film- og TV-serie-verden er naturlig.

– Dette kommer til å fortsette å skje. Denne typen historier, med et serie-narrativ, som allerede er i flere episoder og som potensielt kan fortsette i evig tid ... Det er perfekt for TV.

Fra avisstriper til Pulitzer og kinosaler

Når tegneserien så dagens lys for første gang, er oppe for diskusjon alt etter hvordan du definerer mediet. Korte, bildedrevne historier kan dateres tilbake til flere riker fra tusener av år tilbake.

Det var likevel først på 1800-tallet at fortellerformen fikk fotfeste, og mange regner at den moderne tegneserien ble født i USA og Japan på 20- og 30-tallet. Du fant den både i aviser og i egne blader.

Mot 40-tallet gjorde superheltene for alvor sitt inntog, og den dag i dag er Superman den mest solgte såkalte «amerikanske tegneserien» (tynne blader på rundt 30 sider) med over 600 millioner solgte eksemplarer.

Mot slutten av 70-tallet ble det også vanligere å se lengre tegneserier i bokform, såkalte grafiske romaner, hvor titler som «Watchmen» av Alan Moore og Dave Gibbons og «Maus» av Art Spiegelman står seg frem.

Sistnevnte ble i 1992 første, og hittil eneste grafiske roman som har vunnet Pulitzer-pris.

KLASSIKER: «Watchmen» regnes som en av tidenes beste grafiske romaner, og har vært filmatisert en rekke ganger.

På starten av 2000-tallet startet en bølge som skulle forandre populærkulturen for alltid.

Marvel-filmen «Spider-Man» hadde premiere i 2002, og ble den første filmen som noensinne tjente over 100 millioner dollar på én helg. Dette var ikke første gang noen laget en superheltfilm, men herfra så sjangeren seg aldri tilbake.

I 2008 kom Marvel med sin første film i det som nå heter MCU (Marvel Cinematic Universe). Superheltfilmer, samtlige basert på tegneserier, var plutselig blitt de største blockbusterne det var mulig å lage.

Når vi har kommet til august 2022 har Marvel laget 29 filmer, og flere TV-serier.

STARTEN: «Spider-Man»-filmene fra tidlig 2000-tall markerer på mange måter et skille.

Innflytelse fra Østen

I Øst – Asiatiske land har tegneserier, eller manga som det kalles i Japan, vært allemannseie i mange år. Japanerne sier også at de bruker mer papir på å lage manga enn de bruker på å lage toalettpapir, og det finnes serier i alle mulige sjangre og for alle aldre. Også i vesten har manga sett en eventyrlig vekst de siste årene, og man ser oftere og oftere europeiske forfattere som lar seg inspirere av sine kolleger i Asia.

For 19 år gamle Xaffie Sarkol fra Bærum har de japanske tegneseriene betydd enormt mye.

Foto: Privat

– Jeg har vært opptatt av dette siden jeg var liten. Det er en så stor del av livet mitt, og det er nesten det eneste jeg tenker på, sier Sarkol.

Det er ikke så rart. Ved siden av en jobb på kino, har hun nemlig gitt ut sin egen manga.

– Det er en «slice of life» type sjanger. Det handler om en jente som har fått evner som gjør at hun kan flytte på ting med bare tankene, og som nå prøver å leve livet sitt normalt.

Foto: Privat

Hun er veldig positiv til at tegneserieverden får mer oppmerksomhet.

– Det er kjempekult, for det betyr jo at det er mulighet for å lage flere kule tegneserier.

– Er det noen serie du gjerne skulle sett ble filmatisert?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg liker egentlig tegneserier best som de er, sier Sarkol.