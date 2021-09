EKSEMPEL PÅ ETTERFORSKER MED KRONGLETE PRIVATLIV: Danica Curcic i «Kastanjemannen».

TV-anmeldelse «Kastanjemannen»: Perfeksjonerte klisjeer

Du trodde du hadde fått nok av nordisk krim nå? Du har ikke det, vet du.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Kastanjemannen» («Kastanjemanden»)

Dansk krimdrama i seks deler

Premiere på Netflix onsdag 29. september

Manus: Dorte Warnøe Høgh, David Sandreuter og Søren Sveistrup, basert på sistnevntes roman

Regi: Kasper Barfoed, Mikkel Serup

Med: Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Esben Dalgaard Andersen, David Dencik, Liva Forsberg

Den danske sosialministeren Rosa Hartung (Dorner) er omsider tilbake på jobb, ett år etter at datteren Kristine ble bortført og antatt drept. Mannen som påtok seg ansvaret for ugjerningen sitter bak lås og slå.

Samtidig dukker et stygt maltraktert lik opp. Åstedet er utstyrt med en «kastanjemann» – en liten fyrstikkmann-aktig figur laget av kvist og nøtter. Bisart nok i seg selv, men det virkelig besynderlige er at fingeravtrykkene på den tilhører sosialministerens datter.

Det skal vise seg at en seriemorder er på ferde, og vi har allerede fått vite at krim-mysteriet som skal rulles opp, har røtter i en familie-massakre på Møn mange år tidligere, i 1987.

GUFFEN SYMBOLIKK: En «kastanjemann» i «Kastanjemannen».

Naia Thulin (Curcic) blir satt på saken, hvilket passer henne dårlig. Hun har nettopp søkt om å bli overført til en mindre stressende avdeling enn drapsavsnittet. Hun trenger sårt å tilbringe mer tid med datteren sin, Le (Forsberg).

Thulin får hjelp – ikke at hun har bedt om det, eller en gang vil ha det. Hess (Boe Følsgaard) er på permisjon fra Europol, og viser innledningsvis ikke et fnugg av interesse for hverken København-politiet eller den aktuelle saken. Han og Thulin blir umiddelbart antagonister. Men som i krimserier flest skal antagonistene snart bli et radarpar.

ANTAGONISTER-BLIR-RADARPAR: Danica Curcic og Mikkel Boe Følsgaard i «Kastanjemannen».

«Kastanjemannen» har ingen som helst ambisjoner om å utfordre sjanger-konvensjoner. Dens ærend er tvert imot å dyrke og perfeksjonere dem. Spesielt klisjeene fra den nyere skandinaviske krimlitteraturen blir eltet og kjælt med:

Bestialske drap og parterte lik? Ja. En seriemorder? Seff. Etterforskere med kronglete privatliv, som sliter med forholdene sine? Selvsagt. Dystopisk høststemning med mye regn? Ja, hva tror du. Skog og øde landskaper? Kryss av. Strikkegensere? Er’ru gærn. Et symbol, kastanjemannen, som blir utnyttet for alt det er verdt – ja, langt over alle rimelighetens grenser? Jada.

SKOG, REGN OG MALTRAKTERTE LIK: Danica Curcic og Mikkel Boe Følsgaard i «Kastanjemannen».

«Kastanjemannen» er basert på den durkdrevne TV-serieforfatteren Søren Sveistrups («Forbrytelsen») roman. Forfatteren kan sin Jo Nesbø og sin Thomas Quick, og han turnerer det politiske bakteppet og seriens kjernetema – grov omsorgssvikt og fraværende mødre – med glatt rutine.

Så flinke til å fortelle er han og serieskaperne, at spenningen ikke bare opprettholdes, men øker i den siste episoden, da vi vet hvem den skyldige er. Etter å ha vært intens hele veien, blir «Kastanjemannen» den reneste actionfilmen da, med en serie presist sadistiske crescendoer som vil tilfredsstille selv den mest kresne «nordic noir»-fan.

SOSIALMINISTER I SORG: Iben Dorner i «Kastanjemannen».

«Kastanjemannen» er spennende, ofte drit spennende, og det veier opp for seriens utstuderte mangel på originalitet og nye ideer. Slutten ruller ut løperen for en oppfølger som trolig vil komme, og vi kommer sikkert til å se den også. Aargh.

Sveistrups roman ble i sin tid (2018) skandalisert i Norge, fordi forlaget hans, Gyldendal, utstyrte smussomslaget med en lang rekke falske seksere.

Det viste seg at ingen av de angjeldende danske avisene hadde gitt terningkast seks til «Kastanjemannen». De fleste hadde gitt det som tilsvarer terningkast fire i Norge.

Terningkast fire passer fint på serien også. Sterk sådan, skal sies.