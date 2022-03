FRA FARMEN TIL FORRÆDER: Etter to sesonger som programleder for «Farmen» blir Mads Hansen nå programleder for TV 2s nye store helgesatsing til høsten – «Forræder».

Dette er Mads Hansens nye TV-jobb

«Forræder» er programmet Mads Hansen (38) valgte fremfor «Farmen». Her blir 20 kjente nordmenn spillere i det TV 2 betegner som «et engasjerende psykologisk spill».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er helt i min gate. Da jeg fylte 35 år arrangerte jeg en lagkonkurranse hvor jeg plasserte ut en muldvarp på hvert lag som hadde som oppgave å ødelegge mest mulig for laget sitt, sier Mads Hansen til VG.

Les også Slutter som programleder for «Farmen» Mads Hansen slutter som programleder for «Farmen».

Etter to sesonger som programleder for «Farmen» blir Mads Hansen nå programleder for TV 2s nye store helgesatsing til høsten – «Forræder».

SELSKAPSLEK: – «Forræder.» er en selskapslek for hele familien som vi kan love er ekstremt spennende, sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen.

– Dette er en storsatsing som vi virkelig har gledet oss til å avsløre. «Forræder.» er en selskapslek for hele familien som vi kan love er ekstremt spennende. Vi har stor tro på at dette kommer til å samle et bredt publikum foran TV 2-skjermene til høsten, sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen i en pressemelding.

Les også Mads Hansen: – Jeg var redd for ikke å være bra nok Han klarer ikke å holde kjeft. Men det er én ting som gir Mads Hansen (37) dårlig samvittighet.

Mads Hansen mener at han har fått jobben fordi har drevet med mye pranking, luring og kødding.

– Det står mitt navn på den tematikken der. For dem som har spilt «Among Us», så kan dette minne om det, sier Hansen.

Det var i mai 2020 at det ble kjent at Mads Hansen tar over som «Farmen»-programleder etter Gaute Grøtta Grav.

– I «Farmen» var vel det jeg hadde som en birolle å regne, men her både håper og tror jeg at jeg i større grad får satt mitt avtrykk på programmet. Dette er en helt ny storsatsing og det gleder jeg meg til, sier Hansen.

Han forteller at han kunne fortsatt som programleder for «Farmen» – men de to programlederjobbene lot seg ikke kombinere.

– Ja, jeg måtte velge. Det var et vanskelig valg. Jeg fikk et godt tilbud om å fortsette som programleder for «Farmen» og jeg følte meg veldig ønsket på veien videre. Både av TV 2 og produksjonsselskapet Strix. Det var med tungt hjerte at jeg måtte takke nei til programlederjobben i «Farmen», sier Mads Hansen.

Kathrine Haldorsen er utrolig glad for at Mads Hansen tar den nye utfordringen på strak arm.

– «Forræder.» er som skreddersydd for han, sier hun.

«Forræder» skal spilles inn over ti dager i Sandefjord i slutten av mars. Hvem de 20 kjente spillerne er vil bli kjent da.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.