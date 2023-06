BLIR BONDE: Programleder Jon Almaas (55).

Jon Almaas har kjøpt gård: − Gleder meg til å bli bonde

Programleder Jon Almaas (55) kysses ikke bare av ulver. Nå har han tatt skrittet nærmere naturen og kjøpt et gårdsbruk.

Den profilerte programlederen – kjent fra programmer som «Nytt på nytt», «Alle mot alle» og «Folle og Almaas bygger hus» – bekrefter selv kjøpet:

– Salget har ikke gått gjennom ennå, det skal søkes om konsesjon og så videre, men ja. Har kjøpt gård og gleder meg til å bli bonde. Dersom alt går i orden, skriver Almaas på SMS til VG.

Han understreker at han knapt har signert kjøpekontrakten og at det gjenstår en del formaliteter.

Firebarnsfaren har allerede bevist at han trives med fysisk aktivitet. Mest kjent er TV-øyeblikket fra deltagelsen i «71 grader nord» der Almaas får et solid tungekyss fra en hannulv.

Ulvekysset ble belønnet med Gullruten for årets beste TV-øyeblikk i 2020.

Vedhugger på fritiden

I fjor sommer møtte VG ham på hytta i Kragerø i Telemark. Stedet ble bygd av gartneren Simen Olsen i 1860. Når han kommer dit, føler Almaas på en egen ro.

I hytteparadiset demonstrerte han vedhugge- og stableteknikk perfeksjonert etter å ha sett på amerikanske tømmerhuggere på YouTube.

Han kom også med en innrømmelse:

– Jeg har ikke så lett for å føle kjærlighet for mennesker, men jeg er glad i hver eneste knaus, stein, tre og bygning her. Dette skal jeg passe godt på, sa Almaas.

FAVORITTSYSSEL: Jon Almaas fotografert i 2022 mens han gjør noe av det han liker best: Sage, hugge og stable ved.

Oppdratt med dugnadsånd

Som TV-personlighet har Almaas fått rykte på seg for å være noe av en perfeksjonist. Dette avviser han i VG-intervjuet.

– Jeg liker ikke det ordet. Jeg har ikke tellekanter på ting. Jeg kan godt ha klærne mine i en haug ved sengen, men når jeg først skal gjøre noe, så gjør jeg det ordentlig, påpekte Almaas.

Den kommende bonden har vokst opp i en familie der alle generasjoner måtte bidra med oppussing og hagearbeid.

JOBBGLAD: Jon Almaas er oppvokst med fokus på innsats, fortalte han VG i et tidligere intervju.

Storfamilien er full av ingeniører og arkitekter og han er oppdratt med dugnadsånd, fortalte Almaas.

– Det har aldri vært fokus på godteri og snop. Vi jobber, spiser brødskiver med salami og ost. Så jobber vi videre.

Skal vi tro Almaas fra tidligere uttalelser vil gården drives av ham selv. Dugnadsånden har hoppet over et ledd, mente han.

– Det verste barna får beskjed om, er å hjelpe til i hagen. Da stikker de av, bemerket Almaas.

Skjermer familien

TV-karrieren hans tok av i 1999 da han ble en del av NRKs satireprogram «Nytt på nytt». Han meldte overgang til TVNorge i 2016.

I 2017 hadde han premiere på «Praktisk info med Jon Almaas». Siden har han hatt flere

Privat er Almaas gift med Ellen Christin Heider. Paret har fire barn sammen, men har valgt å skjerme familien for medieoppmerksomhet.

Halvsøsteren Astrid Nylander Almaas er lege og TV-profil i NRK-programmet «Hva feiler det deg?».

GULLRUTEVINNERE: Jon Almaas og Solveig Kloppen da duoen vant prisen for beste programleder i «Alle mot alle» under Gullruten 2022 i Grieghallen, Bergen.

Selv har Almaas gitt uttrykk for at hans egen oppvekst var med på å gjøre ham nøktern. Til VG har han uttalt følgende:

– Min fars slagord er at du ikke må gjøre deg avhengig av ros. Det har aldri vært noen særlig ros eller backing å få, sa Almaas.

– Om du gjør en prestasjon, får du spørsmål om hva det neste du skal gjøre er. Du vokser opp og føler deg ikke særlig spesiell. Og det er du jo ikke heller.