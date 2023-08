FY FAAEN: Ja, Sara Eline (Kevin Vågenes) fra «Parterapi» med i «Hva skjedde med Solveig?» også.

TV-anmeldelse «Hva skjedde med Solveig?»: En parodi på seg selv

Kevin Vågenes lager komedie av true-crime. Og får ikke helt til noen av delene.

«Hva skjedde med Solveig?»

Norsk komediedrama i åtte deler

Med: Kevin Vågenes, Uma Feed, Karoline Mollat, Anderas Larsen m.fl.

Serieskapere: Martin Zimmer, Lars Kristian Flemmen, Kevin Vågenes

Manus: Martin Zimmer

Regi: Lars Kristian Flemmen

Alle episodene tilgjengelig på NRK TV nå

Kevin Vågenes er en av disse latterens nasjonalskatter som har klart å skape munnhell som har fastmontert seg i folks dagligtale.

Sånn sett skulle man nesten forvente at han og teamet fulgte opp med noe som var både smartere, bredere og morsommere.

Eller samme nivå.

På utsiden er «Hva skjedde med Solveig» nok en parodi på true crime. Som «Only Murders in The Building» (Disney +) og «American Vandal» (Netflix). Tvisten er at Vågenes som nasjonens svar på Peter Sellers og Mike Myers selvsagt spiller nesten alle rollene.

Og at ingen av disse har hovedrollen.

Den håndterer Uma Feed ypperlig som journalist Rachel Zoe Isachsen, omtrent det eneste balanserte mennesket gjennom disse åtte episodene.

TEAM SOLVEIG: Produsent Gry (Karoline Mollat), gravejournalist Rachel (Uma Feed) og lokalavisjournalist Henrik (Kevin Vågenes)

I den lille bygda Nesvågen blir bloggeren Solveig Lyngåsen (Kevin Vågenes) i 2013 drept mens det strømmes live på bloggen hennes.

Ti år senere kommer vi inn i handlingen, og lokalavisvikar Henrik Eide (Kevin Vågenes), skal jobbe i journalistisk graveteam med prisvinnende journalist og tidligere studiekollega Isachsen (altså ikke Vågenes). Produsenten (heller ikke Vågenes, men Karoline Mollat) holder seg i bakgrunnen.

Tidlig blir dette en åpenbar kommentar til slepphendt politiarbeid, som i blant annet Birgitte Tengs-saken. Muligens litt for åpenbar med tanke på lensmannens (Kevin Vågenes) haugalandsdialekt.

Dialekter er for øvrig en annen ting med livet i Nesvågen. Til tross for at bygda er på størrelse med for eksempel Nesbyen, Lund kommune og Sokndal kommune (sistnevnte har helt malapropos fiskeværet Nesvåg) – ikke en eneste av de fastboende karakterene er fra samme sted.

Knapt samme landsdel.

LIGNER LITT PÅ NISSEN I GRUNN: Lensmannen i Nesvågen (Kevin Vågenes) har stor tro på egen manglende kompetanse.

Kanskje ment som en parodi på norsk films generelle fravær på dialektbalanse. Like mye gjort fordi det skal være mulig for Vågenes og publikum å lettere skille mellom dem.

Vel så mye fordi det åpner for at både Sara Eline (Kevin Vågenes) og Gaute (Kevin Vågenes) fra «Parterapi» kan være med, uten at det virker særlig pussig. Problemet er at de egentlig ikke har særlig mye morsomt å melde.

Det har heller ikke de andre nye karakterene.

Noen er direkte svake og endimensjonale. Den eneste som virkelig gnistrer er den utslitte fembarnsmoren Mette (Kevin ... ja, dere skjønner). Hun får aldri fullført en setning før noe skjer med ungene. En fin «morsomt fordi det er sant»-person.

Historien i seg selv tar seg god tid, egentlig altfor god – episodene blir bare lengre og lengre. Den er en greit gjennomstudert sjangerøvelse med feilspor, villspor og avsporinger. Design, foto, lys og dramaturgi er noe av det bedre jeg har sett i norsk komediedrama siden «Hit for hit».

Likevel oppleves det ikke spennende nok, og i alle fall ikke morsomt nok, til at «Hva skjedde med Solveig?» kan kalles et nytt steg i Vågenes’ karriere.

I alle fall ikke et steg i riktig retning.