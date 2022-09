OMSTRIDT: Lea Michele, her på en HBO-premiere i New York i april i år.

Lea Michele tar oppgjør med «triste rykter»

«Glee»-stjernen Lea Michele (36) snakker om de gamle mobbeanklagene – og om ryktet som går ut på at hun er analfabet.

– Jeg gikk til «Glee»-settet hver dag. Og jeg kunne replikkene min hver eneste dag, sier hun i et nytt intervju med New York Times.

– Men det finnes et rykte der ute på nettet som skal ha det til at jeg hverken kan lese eller skrive. Det er trist. Virkelig trist, sier Michele og legger til.

– Hadde jeg vært mann, så tror jeg mye av dette ikke hadde skjedd.

Flere av Micheles kolleger i TV-serien «Glee» gikk i 2020 offentlig ut i mediene og anklaget Michele for mobbing og ufin oppførsel.

Også i det ferske avisintervjuet er den gamle kontroversen et tema.

– I dg forstår jeg veldig godt viktigheten og verdien av å være en leder. Det handler ikke bare om å gjøre en bra jobb når kamera går, men også når det er skrudd av. Det var ikke alltid det viktigste for meg, innrømmer 36-åringen.

PRIS: Lea Michele og kolleger mottar her pris for «Glee» under Teen Choice Awards i Los Angeles i 2013. Bak f.v.: Jenna Ushkowitz, Amber Riley og Kevin McHale.

Michele forklarte etter stormen i 2020 at hun ikke husket episodene hun ble beskyldt for, men hun tok likevel selvkritikk og lovet bot og bedring.

– Det som betyr noe, er at jeg helt klart oppførte meg på en måte som såret andre mennesker, uttalte hun den gangen.

I torsdagens intervju presiserer Michele at hun tar selvkritikk.

– Jeg kan være krass. Jeg jobber veldig hardt og aksepterer ikke feil. Det nivået av perfeksjonisme, eller presset for at alt skulle være perfekt, gjorde at jeg noen ganger mistet gangsynet, medgir hun.

NEW YORK: Lea Michele på Tony Awards i Radio City Music Hall 12. juni i år.

Michele dukker snart opp i oppsetningen «Funny Girl» på verdens mest berømte teaterscene, Broadway i New York.

Det er ikke første gang. Michele var barnestjerne på Broadway – og gir nettopp den perioden og erfaringen noe av skylden for at hun har blitt «litt robot».

– Presset var enormt, sir skuespilleren og sangeren.

Michele forsikrer at hun foran sin kommende oppgave er godt forberedt, både profesjonelt og personlig. Hun lover å vise respekt for at dette er de nye «kollegenes domene».

«Glee» gikk på lufta fra 2009 til 2015.

