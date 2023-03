TV-KOLLEGER: Cengiz Al og Bahare Viken

Cengiz Al og Bahare Viken blir programlederduo

Cengiz Al (25) og Bahare Viken (30) leder årets «Festen etter fasten».

For fjerde året på rad arrangerer NRK livesending og feiring av høytiden som markerer avslutningen på muslimenes fastemåned ramadan.

I år er det Cengiz Al og Bahare Viken som skal lede festen, melder NRK i en pressemelding.

Den ferske programlederduoen gleder seg stort.

– Det er veldig kult å få programledererfaring med et så nydelig program, sier Al, fra før kjent som skuespiller i blant annet «Skam» og «Askepott».

– Jeg er så glad for at man kan vise forskjellige kulturer på TV. Personlig får jeg oppleve nye mennesker med inspirerende historier og erfaringer, og samtidig være med og formidle dette til hele Norge, sier Al, også godt kjent for TV-seerne gjennom «Skal vi danse».

Bahare Viken, tidligere NRK-journalist, synes det er veldig stas å få være med og lede programmet. Det er første gang hun og Al jobber sammen, men hun mener de utfyller hverandre.

– Jeg tror vi kan spille hverandre gode i sendingen. Jeg er jo mer vant til å formidle mer seriøs og alvorlig tematikk i nyhetene, så Cengiz hjelper meg med å få frem mine lekne og litt mindre seriøse sider, sier hun i kunngjøringen.

– «Festen etter fasten» er et kjempeviktig program, for å forene landet og gi innblikk i hvordan andre høytider fungerer, legger hun til.

Uvitenhet kan jo være med på å skape frykt. Jeg håper sendingen kan være med på å ufarliggjøre ulikhet og fjerne negative holdninger ovenfor minoriteter i samfunnet, slik at vi heller kan se det positive i Norges mangfold, sier hun.

Viken har hatt flere roller i NRK og var fram til oktober i fjor leder for NRK Nyheter ung, før hun vendte tilbake som journalist. Tidligere denne månden kom nyheten om at hun slutter i NRK for å fokusere på andre prosjekter.

Men det utelukker altså ikke programlederoppdrag for sin gamle arbeidsgiver.

Årets sending byr på portretter av kjente mennesker. Mat, kultur og fest står også i sentrum, i tillegg til innblikk i id-feiringer rundt omkring i landet.

Id al-fitr er en viktig muslimsk høytid, som altså markerer slutten på fastemåneden Ramadan. Id innebærer vanligvis gaver til barn, pynt og tradisjonsrik mat som deles med familie og venner.

Forståelse og toleranse

Prosjektleder Rania Iraki sier målet er skape en følelse av fellesskap og inkludering. Hun håper at «Festen etter fasten» kan være med på å skape forståelse og toleranse for hverandres ulikheter i samfunnet.

– Det er fortsatt mange muslimer som opplever hets. Det gir oss enda større motivasjon til å løfte frem «Festen etter fasten». Vi mener det forener oss som nasjon når vi lærer mer om hverandre, og desto viktigere er det å lage et program der alle hører til.