TV-KJENDIS; Gunilla Persson.

TV-fruen Gunilla Persson mistet mamma: − Hjertet blør

En sønderknust Gunilla Persson (64) melder at moren hennes er død – 97 år gammel.

Alle som har fulgt Persson i realityserien «Svenske Hollywoodfruer», er blitt godt kjent også med hennes mor, Iris Persson.

Nå er mamma Iris gått bort.

Det skriver Persson i et åpenhjertig og sorgtungt innlegg på Instagram, dagen etter at hun meldte at moren var innlagt på sykehus med covid.

«Jeg klarer nesten ikke å skrive disse ordene for tårene strømmer så mye», skriver TV-kjendisen torsdag.

Person deler flere bilder av moren, som hun var svært knyttet til, og som bodde sammen med henne i Los Angeles.

«Jeg er fortsatt i fullstendig sjokk. Hjertet blør», skriver Persson om dødsfallet.

Moren har imidlertid vært syk i mange år, noe TV-seerne er blitt innviet i opp gjennom årene.

«Det for meg mest verdifulle mennesket (bortsett fra Erika) har i kveld forlatt jordelivet», skriver Persson.

Erika er Perssons 20 år gamle datter, og Persson omtaler nå henne som sin store trøst og støtte.

Gunilla Persson var i 2020 med i «Farmen kjendis», men da endte hun opp med å trekke seg tidlig, nettopp fordi moren hennes var veldig syk.

Persson opplyser i innlegget at hun satt ved morens side på sykehuset de siste timene. 64-åringen forteller at hun ikke var forberedt på utfallet, fordi det virket som moren responderte godt på medisinene.

TV-fruen skriver at hun gikk ned i kafeen i en halv time og forklarte til sykepleieren at hun straks ville være tilbake.

«Da fikk jeg beskjeden. Pulsen var svak og hjertet hadde stoppet».