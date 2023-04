«House of the Dragon»: Disse er nye i sesong 2

HBO har avslørt fire nye ansikter på vei til Westeros i den andre sesongen av «House of the Dragon».

For uinnvidde: «House of the Dragons» en spin-off-serie av «Game of Thrones», basert på fantasyforfatter George R.R. Martins «Fire & Blood». Handlingen utspiller seg snaut 200 år før «Game of Thrones».

Da første sesong hadde premiere i august i fjor, kunne HBO gledestrålende meddele at «House of the Dragon» var den «desidert største premieren i historien til HBO og HBO Max i Norden, og slår alle tidligere rekorder for en ny tittel».

I USA trakk premieren 10 millioner seere til skjermen på tvers av lineærkanaler og HBO Max, også dette det største publikumet for en ny originalserie i HBOs historie.

VGs anmelder hadde også stor sans for serien. Hans anmeldelse kan du lese HER!

NYTT ANSIKT: Skotske Gayle Rankin.

Disse er nå klar for andre sesong, ifølge Variety:

* Gayle Rankin skal spille Alys Rivers, en healer og innbygger i gigantslottet Harrenhal. I «Fire & Blood» er hun en heks med mystiske syn. Hun blir en mektig figur i Targaryen-familien.

Rankin har tidligere spilt i blant annet Netflix’ «Glow», HBOs «Perry Mason» og «The Greatest Showman».

NYTT ANSIKT: Simon Russell Beale, her i rollen som Kong Arthur i Monty Python’s «Spamalot».

* Simon Russell Beale skal spille Ser Simon Strong, som er slottskommandant på Harrenhal og grandonkel til Lord Larys Strong. Senest i fjor vant han en Tony-pris – USAs mest anerkjente teaterpris – som beste skuespiller for «The Lehman Trilogy». Han har også to BAFTA-priser og tre Olivier-priser – begge høythengende britiske priser – på peishyllen fra tidligere i karrieren.

*Freddie Fox spiller Ser Gwayne Hightower, Otto Highowers sønn og broren til dronning Alicent.

Fox er kjent fra de britiske seriene «Year of the Rabbit», «Cucumber» og «Banana», samt «Slow Horses» på Apple TV+.

NYTT ANSIKT: Freddie Fox.

* Abubakar Salim har rollen som Alyn of Hull, en sjømann i Velaryon-flåten. Han har blant annet spilt i «Raised by Wolves» på HBO Max, og han hadde også stemmen til hovedpersonen Bayek i videospillet «Assassin’s Creed: Origins».

Den nye sesongen av «House of the Dragon» vil inneholde åtte episoder, mot ti i den første. Premieredato er ennå ikke kjent.