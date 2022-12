OMSTRIDT: Prins Harry og hertuginne Meghan, her i Windsor 10. september.

Harry og Meghans TV-bombe på lufta: − Hvordan endte vi opp her?

I den kontroversielle dokumentaren til prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) snakker prinsen om alt de begge har ofret. De forteller at de møttes via Instagram.

Artikkelen oppdateres.

Netflix la torsdag morgen kl 09.00 norsk tid ut de tre første av seks episoder.

Alle intervjuer ble fullført innen august 2022, og ingen i kongfamilien har ville uttale seg, opplyses det skriftlig.

– Det er vanskelig å se tilbake på det nå og tenke: Hva i all verden skjedde? sier Harry i en selfievideo fra flyplassen i mars 2020. Da hadde de nettopp rundet av to uker i London for å trekke seg ut av kongehuset.

– Hvordan endte vi opp her? spør han.

Meghan: – Vet ikke hva jeg skal si lenger

I en annen selfievideo se man en nydusjet Meghan med håndkle på hodet.

– H er i London, og jeg er her, sier hun.

– Jeg vet ikke engang hvor jeg skal starte. Jeg vil bare komme meg til den andre siden av alt dette, legger hun til.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si lenger, fortsetter hun.

Vil avdekke utnyttelse

Man hører så Harry snakke om hatet han mener har oppstått de siste tre årene mot hans kone.

– Jeg er generelt bekymret for min families sikkerhet.

Haryy sier at som et medlem av «denne familien», er det hans «plikt å avdekke denne utnyttelsen og korrupsjonen som skjer i mediene våre».

– Jeg tror enhver i min situasjon ville gjrot det samme, legger han til.

– Ved å ikke stå for noe, ødelegger de oss, dessverre, sier Meghan i selfieopptaket.

Mye av dokumentaren inneholder private mobilopptak Harry og Meghan har gjort hver for seg, som videodagbøker.

– Ofret alt

Man ser så prinseparet sitte hjemme i sin egen stue for å intervjues til dokumentaren.

– Så nervøs. Hvorfor er jeg så nervøs? sier Harry.

PÅ FEST: Harry og Meghan i New York tirsdag denne uken, de rde fikk pris for innsats mot rasisme.

Harry omtaler sin og Meghans kjærlighetshistorie som «fantastisk», og legger til at han tror den «så vidt har begynt».

– Hun ofret alt hun kjente og friheten hun hadde for å bli med meg i min verden, sier han om kona, som var skuespiller frem til hun forlovet seg.

– Og ikke lenge etter det endte jeg opp med å ofre alt jeg kjente for å bli med henne i hennes verden.

Ville være singel

Meghan sier om tiden før hun møtte Harry at hun var «intenst innstilt på å være singel».

– Bare ha morsom jentetid, sier hun smilende.

Hun var skuespiller i «Suits» og hadde planer om å reise mye.

– Jeg hadde en karriere og et liv.

Startet på Insta

Prins Harry forteller at de møttes over Instagram.

– Jeg scrollet gjennom feeden min, og en venn av meg hadde en snapchat-video av de to, sier han.

– Det første jeg tenkte var,, hvem er det? sier han til bildet av en leende Maghan med hundeøre-filter.

Venninnen skal så ha sagt til Meghan at Harry ville møte henne.

Meghan sier at hun reagerte med:

– Hvem er prins haz?

Hun fordypet seg så i hans feed, der hun fant naturbilder og annet hun ble fascinert av.

– Så utvekslet vi telefonnummer og avtalte å møtes, forteller Harry.

Det første møtet var imidlertid ikke uten trøbbel. Harry var nemlig for sent ute, og Meghan var ikke imponert.

Harry tekstet at han satt fast i trafikken, men Meghan tenkte at han var «en av disse fyrene med stor ego, som bare lar damene sitte og vente i en halvtime».

– Det var jeg ikke interessert i, sier hertuginnen.

– Jeg svettet og fikk panikk, sier Harry.

Da han omsider var på plass, fant de tonen med én gang. Møtet varte i en time.

– Vi fikk ikke lov til å fortelle vår historie

I episodene snakker de også om forlovelsesintervjuet de gjorde i 2017. I intervjuet fortalte blant annet Meghan at hun følte seg godt mottatt av den kongelige familien.

– Vi fikk ikke fikk lov til å fortelle år historie for de ville ikke, sier Meghan nå.

– Vi har aldri fått fortelle vår historie, sier Harry og ler.

– Det er det konsekvente, fortsetter han.

– Det har vært konsekvent ja, frem til nå, sier Meghan.

Om paparazzier

Prinsen kommer inn på minner fra barndommen og forteller at han ikke har mange tidlige minner av moren, avdøde prinsesse Diana.

– Det var som om jeg stengte dem ut. Men jeg vil alltid huske den litt småfrekke latteren hennes. Hun sa alltid: Du kan havne i trøbbel, men ikke bli tatt.

Han sier at de fleste minnene hans er av å omringes av paparazzier.

– Paparazziene pleide å trakassere oss til vi måtte tvinges til å smile. Det gjorde meg svært ukomfortabel. Jeg husker jeg tenkte hvordan kan jeg finne noen som er villig og i stand til å kunne takle bagasjen som kommer med å være med meg? sier han og legger til:

– Da jeg møtte M var jeg livredd for at hun skulle drives vekk av mediene.

Meghan fortviler over alle bøkene som er skrevet om henne og Harry av folk hun ikke kjenner.

– Gir det ikke mer mening å høre historien vår fra oss? sier hun.

Meghans mor snakker ut

Også Meghans mor er med i dokumentarserien, og forteller om en vanskelig tid.

– De fem siste årene har vært utfordrende. Jeg er klar for å la stemmen min bli hørt, og dele litt av min erfaring som hennes mor, sier Doria.

Moren snakker blant annet om tiden da det for første gang ble kjent at paret datet. Meghan gikk gjennom en heftig periode med enormt press fra paparazzier, og pressen begynte å trykke saker med rasistiske undertoner, forteller prins Harry.

– Jeg husker jeg sa til henne at dette handler om rase, og hun sa at hun ikke ville høre det. Jeg svarte da at: «Du vil kanskje ikke høre det, men det er det som kommer», sier Doria.

– Skittentøyvask

Prins Harry har i teaser for serien uttalt at «ingen kjenner den hele og fulle sannheten».

– Men vi kjenner den fulle og hele sannheten.

Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle har uttalt til VG at det ikke er tvil og at Harry og Meghan føler seg utilpass i kongefamilien, og at det vil komme avsløringer som vil ramme familien i London.

– Det er rett og slett en offentlig skittentøyvask, sier Vagle.

PRIVATE BILDER: Prins harry og hertuginne Meghan på bilder som brukes i dokumentaren.

To trailere for dokumentaren ble sluppet i dagene før premieren. I den første får prins Harry spørsmål om hvorfor de ville lage denne dokumentaren. Han svarer:

– Ingen ser hva som skjer bak lukkede dører.

I et annet innslag sier han:

– Jeg måtte gjøre alt jeg kunne for å beskytte familien min.

Andre stemmer bidrar i den neste traileren, der det blir snakket om det som beskrives som «et hat mot Meghan». Rasisme nevnes.

– Det er et skittent spill, sier Harry.

Meghan på sin side uttaler:

– Jeg innså at de aldri kom til å beskytte meg.

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår. Og etter at Harry og Meghan trakk seg ut av kongehuset og flyttet til hennes hjemland, USA.

I trailer nummer to hører man Harry si: – Det er veldig vanskelig å se tilbake nå og tenke: Hva i all verden skjedde?

Han sier også:

– Det er et hierarki i familien. Historier lekker, men historier plantes også.

ANSTRENGT: F.v.: Prinsesse Kate, prins William, prins Harry og hertuginne Meghan utenfor Windsor Castle to dager etter dronning Elizabeths død.

Private bilder, videosnutter, gråtesekvenser og barnebilder ruller over skjermen i dokumentaren.

Meghan snakket blant annet i Oprah-intervjuet om hvordan hun mente hun hadde «mistet sin stemme» da hun giftet seg inn i kongefamilien. Hun og Harry uttalte også at sønnens hudfarge var et tema før han kom til verden.

Den siste halvåret har imidlertid Harry og Meghan besøkt England flere ganger, blant annet i forbindelse med dronningens bortgang.

Etter at dronning Elizabeth døde 8. september, meldte en rekke medier at dokumentaren til Harry og Meghan var utsatt til neste år. Det stemte altså ikke.

Prinseparet og strømmekanalen har hele tiden hatt planer om å lansere «Harry og Meghan» før jul, og sånn blir det.

BRYLLUPET: Prins Harry og hertuginne Meghan giftet seg 19. mai 2018.

Strømmegiganten skal ha jobbet med dokumentarserien om prinseparet i over et år. Liz Garnbus er regissør.

Harry og Meghan signerte det som ble omtalt som en gigantavtale med Netflix i 2020. Avtalen går ut på at Harry og Meghan skal produsere filmer og serier, både manusbaserte prosjekter og dokumentarer.