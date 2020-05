GLEDER SEG: – Jeg gleder meg til å være den åpne, nysgjerrige Tiril med denne gjengen hvor det skjer ting 24/7, sier programleder for «Farmen kjendis» for andre år på rad, Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV2

Gravid på «Farmen kjendis» – klar for munnbind og Antibac

Gravide Tiril Sjåstad Christiansen måtte avlyse sommerens bryllup, men er mer enn klar for sin andre sesong som programleder for «Farmen kjendis».

Nå nettopp

Og denne sesongen blir naturlig nok litt annerledes som følge av coronakrisen.

– Vi har hatt masse møter om dette, og vi har leger og helsepersonell og hva det måtte være på plass. Her blir det munnbind, Antibac og 1 til 2-meters avstandsregel. Den siste uken har vi blitt drillet på hva vi skal gjøre. Coronakrisen tvinger oss til å tenke annerledes, på godt og vondt, for da har man mulighet til å utvikle konseptet litt videre også, sier Christiansen til VG.

les også Tiril Sjåstad Christiansen: Måtte tilkalle kjæresten under Farmen-innspilling

Deltagerne i den neste utgaven av «Farmen kjendis» – som sendes fra januar 2021 – er ennå ikke kjent. Tiril Sjåstad Christiansen har lenge visst at hun skulle lede «Farmen kjendis» også i år, hun skrev nemlig under en toårskontrakt med TV2 foran debuten i fjor.

– I fjor ble jeg litt kastet inn i det og rakk ikke å sette mitt eget preg på programmet. Jeg kommer fra idrettsmiljøet og setter høye krav til meg selv og er svært selvkritisk. Denne gangen har jeg heldigvis hatt ett år på å evaluere fjorårets innsats, sier hun.

– Du har sagt at du var ganske så nervøs i fjor?

– Å ja! Det er alltid spesielt å ta over noe som har gått så lenge med samme programleder. Men jeg lærte utrolig mye om meg sjøl, så i år er jeg mye roligere og mer avslappet. Jeg har hatt utviklingsseminar med gjengen, og jeg har på en måte «Farmen» under huden på en helt annen måte nå. Derfor kan jeg være med å prege programmet mer. For det blir noen endringer.

– Som hva?

– Det får du bare vente og se!

les også Tiril Sjåstad Christiansen: Måtte tilkalle kjæresten under Farmen-innspilling

«Veldig lugn»

– Har du noen betenkeligheter med å dra inn på «Farmen» som gravid under coronakrisen?

– Vet du, det har ikke slått meg i det hele tatt, for å være ærlig. Jeg er generelt en veldig lite kriseorientert person og veldig lugn på svært mye i hverdagen. Av og til glemmer jeg at jeg er gravid. Og gravide er heller ikke i risikosonen. Så lenge man er smart og følger smittevernreglene, så fortsetter jeg som vanlig. Jeg har alltid gledet meg til å bli gravid, jeg har alltid gledet meg til å være gravid, så dette er bare fantastisk.

Bryllupet med samboer Stian Lauritzen i august, i den toskanske perlen Lucca, har paret utsatt til neste sommer. Det gjør ingenting.

– Det går helt fint det, vi skal uansett være sammen resten av livet.

– Hva kan du si om kjendisene som i disse dager er på vei inn på «Farmen»?

– Det er en fantastisk gjeng! Sinnssykt kule og morsomme personligheter med et voldsomt spenn. I år skulle jeg gjerne vært deltager selv...

Publisert: 21.05.20 kl. 20:31

Mer om TV2 Farmen Kjendis Coronaviruset Munnbind

Fra andre aviser