KRYKKER: Odd-Bjørn Hjelmeset på «Mesternes mester»-samling i Oslo tirsdag kveld. Foto: Catherine Gonsholt Ighanian

Odd-Bjørn Hjelmeset operert – ingen skigåing i vinter

Da Odd-Bjørn Hjelmeset (47) spilte inn «Mesternes mester» i Kroatia i sommer, hadde han store smerter.

«Mesternes mester»-deltagerne samlet seg i Oslo tirsdag kveld for å få en sniktitt på første episode av NRK-serien sammen. Hjelmeset kom humpende inn på krykker og med skinne på venstre ben.

– Akillesen slo seg vrang, forklarer skistjernen når VG spør hva som har skjedd.

– Jeg hadde store problemer med akillessenen også under innspillingen av serien i sommer, men jeg løp så fort jeg kunne og ga alt. Så benet fikk ikke akkurat ro, gliser Hjelmeset.

– Så lenge jeg tok Voltaren gikk det fint. Men jeg hadde vondt hele tiden, innrømmer sportslegenden.

Smertene i akillessenen har bygd seg opp over tid, men i høst ble det så ille at noe måtte gjøres. For 14 dager siden ble Hjelmeset operert på Idrettens Helsesenter.

– De har limt senen inn igjen til benet mitt. Kirurgen gjorde en fantastisk jobb. Men det var så smertefullt etterpå at jeg var sengeliggende i flere dager.

Hjelmeset må bruke skinnen i fire uker til og belager seg på å måtte gå på krykker i om lag fem måneder.

– Så det blir dårlig med skigåing i vinter, smiler han.

– Er du redd for at du aldri skal bli like fin igjen?

– Ja, svarer Hjelmeset kontant.

– Men legene følger med på meg. De ringer hele tiden. I tillegg har jeg en fysioterapeut som skal gjøre så jeg blir like god igjen.

MESTER-KONKURRENTER: Magnus Moan, Emil Hegle Svendsen, Madeleine Enersen Hellerød, Ingvill Måkestad Bovim, Eirik Verås Larsen. Kari Mette Johansen, Vidar Riseth, Margaret Knutson Aase, Odd-Bjørn Hjelmeset og Kjersti Buaas på flyplassen før avreise ti, Kroatia i sommer. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

47-åringen fra Nordfjordeid har vunnet fem VM-gull. Høydepunktet var da han spurtslo Frode Estil på femmila i VM i Sapporo i 2007 og tok et individuelt gull. Han har også OL-sølv fra stafetten i Vancouver, samt OL-bronse fra femmila i 2002 i Salt Lake City.

Hvor langt han kommer i «Mesternes mester», er hemmelig enn så lenge. Hjelmeset er blitt spurt om å være med flere ganger før.

– Nå angrer jeg på at jeg ikke sa ja da jeg var i bedre form, humrer han.

Han ville uansett ikke vært TV-innspillingen foruten.

– Det var utrolig bra, og vi var en helt eventyrlig gjeng.

Hjelmeset har tid til å hvile mens benet leges. I sommer ble det klart at han måtte forlate jobben som idretts- og markedssjef i skiskytterforbundet, fordi stillingen forsvant. Han la da ikke skjul på at han gjerne skulle fortsatt kontrakten ut til 2022, men forklarte at han heretter får ekstra tid med oppfølging av ungene og idrett.

«Mesternes mester» får premiere på NRK 1. januar.

Her er alle deltagerne:

Ingvill Måkestad Bovim (38), friidrett

Kjersti Buaas (37), snowboard

Madeleine Enersen Hellerød (24), disko/freestyle-dans

Odd-Bjørn Hjelmeset (47), langrenn

Kari Mette Johansen (40), håndball

Eirik Verås Larsen (43), padling

Magnus Moan (36), kombinert

Vidar Riseth (47), fotball

Emil Hegle Svendsen (34), skiskyting

Margaret Knutson Aase (31), jiu-jitsu

Publisert: 19.11.19 kl. 19:35

