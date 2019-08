AMANDA-PROGRAMLEDER: Han har vært mye på TV, men nå debuterer Hans Morten Hansen (55) som programleder og det skjer i forbindelse med årets Amanda-show. Foto: Dag Magne Søyland

«Den plagsomme naboen» blir Amanda-programleder

For det brede publikum er stand-up komikeren Hans Morten Hansen (55) best kjent som den irriterende og plagsomme naboen Gullestad i komiserien «Side om side» på NRK1.

Nå debuterer han som programleder i årets Amanda-show, som i sin helhet vises på VG+ lørdag 17. august.

– Jeg har vært mye på TV, men aldri ledet et program som «Amanda». Uten at jeg er nervøs av den grunn. Jeg ser mer på det som konferansier-jobb og jeg bryr meg ikke om at det står et kamera i nærheten, sier Hans Morten Hansen til VG.

Han debuterte som komiker under den første Humorfestivalen i Stavanger i 1993, og har siden 1995 vært komiker på heltid. Mange vil også kanskje huske da han i 2010 satte verdensrekord i stand-up etter å ha holdt et show gående i 38 timer og 14 minutter. Rekordforsøket ble direkteoverført på VGTV og i løpet av sendingen var over en million seere innom for å se hvordan det gikk med med Hansen.

VERDENSREKORD: I 2010 satte Hans Morten Hansen verdensrekord i stand-up komedie etter å ha holdt et show gående i 38 timer og 14 minutter. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Amanda er et prestisjefylt arrangement som jeg synes det er spennende å få lov til å lede, fortsetter Hans Morten Hansen.

Han forteller at han er glad i film og ser mye film, særlig norske filmer.

– Jeg synes det er et fascinerende medium . For en tid tilbake hadde jeg en skikkelig retro-runde hvor jeg så opp igjen gamle Stavanger-filmer som «Mongoland», «Monstertorsdag» og «Alt for Egil». Jeg synes det er kult med filmer som er laget på null budsjett og som ikke har noen ambisjoner om å gå inn i filmhistorien, men som likevel overrasker. Jeg har litt av den samme målestokken selv. Legger man ambisjons-listen lavt nok, er det lettere å innfri publikums ambisjoner, sier Hansen.

– Vi synes det er kjempestas at Hans Morten Hansen skal lede årets prisutdeling! Han har en både lun og rå humor som vil kle showet som hånd i hanske, og gi Amandaprisen en perfekt kombinasjon av høytidelighet og mer slentrende, uformell stil, sier festivaldirektør Tonje Hardersen til programledervalget.

Publisert: 09.08.19 kl. 11:58