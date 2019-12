OPPGJØRETS TIME: Her får Atle Kristiansen beskjed fra Elisabeth Eilertsen om at hun likevel ikke vil være kjæresten hans. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

«Jakten»-romansen brast: – Hun kunne kanskje sagt fra før

«Jakten på kjærligheten» fikk en bråstopp for bonden Atle Kristiansen (37) da Elisabeth Eilertsen (30) trakk seg før utenlandsturen.

Elverum-bonden valgte å satse på frieren Elisabeth. Planen var at de to i likhet med de øvrige bøndene og frierne skulle dra på romantisk tur til utlandet. Elisabeth hadde også takket ja til å bli med til Kroatia, men ombestemte seg plutselig. I stedet avsluttet hun det gryende forholdet. Det ble klart i mandagens episode.

Atle legger ikke skjul på at han ble skuffet. Etter mange år som singel, så han for seg et livslangt eventyr med Elisabeth.

– Det var ekstra sårt fordi jeg hadde så stort håp, sier han til VG.

– Hva synes du om at hun trakk seg så sent i prosessen, etter at du hadde valgt henne?

– Hun kunne kanskje sagt fra tidligere at hun gikk med de tankene, og hvis hun mente det ikke kunne bli oss, sier bonden – som ikke utelukker at han overså signaler.

– I ettertid ser jeg at det kanskje var klart for henne at det ikke var mer enn vennskap. Elisabeth var nok litt mer tilbakeholden, mens jeg var mer oppslukt i det å finne meg en dame.

Elisabeth på sin side forklarer til VG at det ikke var aktuelt å trekke seg tidligere.

– Allerede fra første møte føltes forholdet mellom Atle og meg riktig, og jeg begynte å utvikle følelser

for ham. Det ville derfor ikke vært riktig å trekke seg på et tidligere tidspunkt. Det at vi ikke viser så

mye følelser eller kjærtegn foran kamera, var et bevisst valg, da vi ønsket å holde det privat mellom

oss. Som seer får man da ikke et så godt innblikk i det private forholdet mellom Atle og meg.

«Jakten»-frieren innså imidlertid at de to ikke passet sammen etter at hun besøkte ham på nytt etter innspillingen.

– Våre interesser og syn på ting var for ulike. Han har blant annet mer tradisjonelle holdninger enn

meg. Derfor ville det bli feil for meg å dra på ferietur sammen.

SKUFFET: Atle Kristiansen trodde han hadde funnet kjærligheten. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Atle tror den største forskjellen mellom ham og Elisabeth var at han var mer på enn henne.

– Jeg ville mer. I tillegg taklet jeg nok prosessen med å ha kameraer rundt oss hele tiden litt lettere enn henne.

Atle og Elisabeth har ingen kontakt i dag.

– Er du bitter på at det gikk som det gikk?

– Bitter og bitter... Nei, det er jeg vel ikke. Men det var leit. Uansett kunne jeg ikke pushe henne. Elisabeth måtte gjøre det som var riktig for seg. Man må jo være to for å få et forhold til å fungere, sier bonden, som ikke angrer på at han var med i TV-serien.

– Det har vært lærerikt og spennende, og jeg står for valgene. De var riktige, sier Atle, som ikke kan røpe før etter finalen i neste uke om han er singel i dag eller ikke.

KJØLNET: Atle og Elisabeth i episoden for to uker siden, etter at han valgte henne. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Elisabeth betror at hun fortsatt er singel. Hun har for øvrig fått respekt for det som foregår rundt en TV-innspilling.

– Det er mye man som seer ikke får med seg. Det er lett å ha meninger om det man ikke vet, og som deltager har det vært veldig fascinerende å lese kommentarfeltene om seg selv av folk som ikke kjenner deg eller vet hva som egentlig foregår.

