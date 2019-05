PROGRAMLEDER-TEAM: Vår Staude, Espen Fiveland, Desta Marie Beeder og Peter Bubresko er TV 2s ansikter utad på morgenkvisten. Foto: tv 2

«God Morgen Norge» flyttes ut av TV 2

TV 2 har besluttet å flytte produksjonen av «God morgen Norge» over til Mastiff. 31 ansatte må med det bytte arbeidsgiver, men Wenche Andersen får bli.

Artikkelen oppdateres.

Det opplyser TV 2 i en pressemelding onsdag formiddag.

Det skjer samtidig som hele TV 2-ledelsen møter de ansatte i «God Morgen Norge»-redaksjonen på Thon Hotel Opera i Oslo.

Samlingen startet kl 11. Det skal være satt av to timer. Pressemeldingen ble sendt ut et kvarter etter møtestart.

Femårsavtale

– «God morgen Norge» er et flaggskip, og er svært viktig for TV 2. Vi skal satse videre på programmet, og har derfor inngått en avtale som strekker seg over fem år. Ingen andre programmer har en så lang garanti i dagens marked. Mastiff er blant landets aller beste produksjonsselskaper, og vi er trygge på at God morgen Norge vil få et godt hjem der, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

31 TV 2-ansatte blir som følge av den nye avtalen flyttet over til produksjonsselskapet.

UNNTAK: Wenche Andersen (t.v.), her med Lisbeth Berg-Hansen i 2012, flyttes ikke. Foto: TV 2

Blir værende

TV-kokk Wenche Andersen er imidlertid et unntak. Hun beholder jobben i TV 2, bekrefter hun til VG på vei ut fra møtet..

– Jeg er fornøyd med den løsningen. Jeg kunne godt vært med over, men jeg er en gammel dame, så det er fint å få bli værende i TV 2. Jeg er veldig glad for fortsatt å få jobbe med gjengen i God morgen Norge, Andersen

Olav Sandnes, konsernsjef og sjefredaktør, og Trygve Rønningen, kanalsjef og publisher, er også til stede på møtet.

Kanalen mener at «God morgen Norge» vil utvikle seg mer i Mastiff enn internt i TV 2.

Omstridt

Det var i forrige uke det ble kjent at rundt de TV 2-ansatte i «God morgen Norge» sannsynligvis ville miste jobben i TV 2 og i stedet bli ansatt i produksjonsselskapet Mastiff gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse. En slik ovedragelse går ut på at TV 2 i stedet kjøper inn «God morgen Norge»-produksjonen fra et eksternt selskap.

Planene ble ikke tatt godt imot hos staben.

Etter at de ansatte ble varslet om den mulige nye ordningen, har det vært hyppig møtevirksomhet i TV-kanalen.

– Vi har rene møte-bonanzaen, forklarte Leslie Tangen, nestleder i redaksjonsklubben, til VG like før helgen.

Klubbnestlederen innrømmet samtidig at det er vanskelige tider.

– Stemningen er det jeg vil kalle splittet. Noen synes dette er spennende, andre er sinte, noen er lei seg, og enkelte trekker på skuldrene. Måten folk takler dette på, er veldig forskjellig.

MORGEN-TV: Vår Staude og Peter Moi Bubresko, her sammen med daværende fiskeriminister Per Sandberg på nyåret 2018. Foto: Håkon Jacobsen / NFD

Pågått siden februar

TV 2 skriver i dagens pressemelding at arbeidet med å vurdere en virksomhetsoverdragelse har pågått siden februar, og at det har vært en åpen og grundig prosess med gode diskusjoner med de ansatte, tillitsvalgte og ulike fagmiljøer internt.

– Når vi nå tar en beslutning så gjøres den på bakgrunn av hva vi tror er det beste for TV 2, melder kanalen.

TV 2 presiserer at det er ingen som mister jobben i forbindelse med overdragelsen. Programmet vil fortsette som før og sendingene vil bli avviklet fra Aker Brygge som nå. ­­TV-seerne skal ikke merke noen forskjell.

Da det samme skjedde med «God Kveld Norge» i 2016, fortsatte frontfigur Dorthe Skappel i TV 2 som programleder, mens den øvrige staben ble overført.

Solbrække uttalte til VG fredag ettermiddag at hun ikke opplevde noen krisestemning.

– Men det er klart at folk er urolige og engasjert. Det er en helt normal situasjon i forhold til hva man kan forvente.

Mastiff produserer fra før også TV 2-programmer som «Åsted Norge», «TV 2 hjelper deg», «Helsekontrollen» og «Matkontrollen».

