«B-LAGET»: Trude Mostraum, Iselin Shumba, Mattis Herman Nyquist og Judy Simone Nyambura Karanja (fra venstre) i «Livstid». Foto: Jan Erik Kirkevold / Monster / NRK

TV-anmeldelse «Livstid»: Kitsch-krim

Frivillig eller ufrivillig komisk? Det er spørsmålet.

«Livstid»

Norsk krimserie i åtte deler, premiere på NRK TV søndag 6. september og NRK 1 kl. 21.15

Serieskaper: Gjermund Stenberg Eriksen

Regi: Pål Jackman, Bård Breien, Pia Lykke, Camilla Strøm Henriksen

Med: Tone Mostraum, Iselin Shumba, Bjart Hjelmeland, Ingar Helge Gimle, Alfred Ekker Strande

Ambisjonen med «Livstid», leser jeg på NRKs informasjonssider, har vært å lage en «annerledes krim […] med glimt i øyet». Serieskaper Stenberg Eriksen, som fra før har «Mammon» (2014-2016) og «Aber Bergen» (2016) på merittlisten, introduserte et beslektet begrep i VG i fjor: «Happy noir».

En komedie er «Livstid» ikke. Men glimt i øyet har den. Stenberg Eriksens serie er langt mindre selvhøytidelig enn kollegene i den fatalt overbefolkede «skandikrim»-sjangeren. Og det kommer godt med, all den tid det ikke alltid er like åpenbart hvorvidt det komiske i serien er tiltenkt eller ikke.

Tone Mostraum spiller Victoria Woll (klassisk etterforskernavn!), og vi møter henne for første gang 15 år inn i fremtiden. Hun er utstyrt med leverflekker og sprengte blodkar i ansiktet, oversminket for å innprente oss at hun er gammel, skikkelig gammel.

GAMMEl, JA!: Trude Mostraum – 15 år inn i fremtiden – i «Livstid». Foto: Monster / NRK

Vi er i det fiktive Innvik Landsfengsel, og vi skjønner at Woll har en høne å plukke med mannen hun skal møte, Jan Devold (i Bjarte Hjelmelands lystig sleske skikkelse). Han er/var politimester i Oslo i nåtiden, der mesteparten av «Livstid» utspiller seg.

Å leke seg med parallelle tidsplan er populære greier om dagen. Men gir det noe til «Livstid»? Vel. Jeg mistenker at serieskaperne ble forelsket i sin egen nokså pretensiøse «tagline»: «Livet leves forlengs, men forstås baklengs. I biter». Til det er det bare å si: Ja vel. Når dere sier det så.

SLESK SJEF: Bjarte Hjelmeland møter Trude Mostraum i «Livstid». Jon Øigarden skuler i bakgrunnen. Foto: Monster / NRK

Du kan uten særlig anstrengelse ignorere hele dette aspektet ved serien, og heller konsentrere deg om de syv historiene som hver og én har en slutt (de to siste episodene henger sammen), og som handler om dagsaktuelle temaer som tafsende politikere, bioteknologiloven, realitysåper og virusvaksiner.

Det er store innbyrdes forskjeller i kvaliteten. Noen smører på for tykt, andre alt for tynt. «Mysteriene» i de innledende episodene føltes for denne seer som rebusløp – «Karten og Petra»-historier for voksne. Så skal det sies at plottene blir mer ambisiøse ettersom serien skrider frem.

REALITYSÅPESTJERNE: Guri Schanke ønsker velkommen i «Livstid». Foto: Monster / NRK

Det visuelle uttrykket er «spare-TV». Det merkes ikke minst på interiørene. Joda, kontoret i Oslo der Woll, leder av det som kalles «B-laget» i Kripos, tilbringer sine dager og kvelder, omgitt av tynt tegnede kolleger, og leiligheten hun deler med sønnen Johannes (Ekker Strande), er selvsagt utstyrt med kaffetraktere og et og annet på veggen. Men det føles ikke som det har vært folk der før kameraene ble slått på i morges.

Det er forfriskende at det for en gangs skyld ikke er hovedpersonen som er den deprimerte alkoholikeren i gjengen. I «Livstid» er det Christopher «Kit» Lange (Gimle) som får lire av seg slitne kvikkheter om sine «to beste venner: gin og tonic». Både han og Mostraum gjør mye fint arbeid i serien. Som ikke kommer til å bli husket for sine originale typer.

FORLENGS, BAKLENGS OG I BITER: Iselin Shumba (til venstre) og Trude Mostraum i «Livstid». Foto: Monster / NRK

Enkelte av historien føles latterlige – jeg ser på dere, episode tre og fire. Men OK, det var jo dette med «happy noir». Og det er vel sant som det sjelden sies, at også ufrivillig komikk er komikk?

Nei, «Livstid» er ingen god krim. Men det pussige er at den er smått underholdende – om man velger å se den som en kitschfest snarere enn en kalkunduftende kriminalserie. Det gjelder å se det «happy» i den, ja.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 06.09.20 kl. 14:21

