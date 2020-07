TV-STJERNE: Lili Reinhart, her på en galla i New York i november i fjor. Foto: Jennifer Graylock / EMPICS Entertainment

Lili Reinhart angrer på «tonedøv» toppløs-post

Lili Reinhart (23) legger seg langflat etter at hun koblet et bilde av seg selv til tekst om Breonna Taylor, som nylig ble drept av politiet.

«Riverdale»-skuespilleren innser at hun bommet kraftig på Twitter-innlegget som var ment å rette fokus på en god sak. Under et bilde av seg selv, der hun satt i profil med naken overkropp og høyre bryst delvis skjult bak det ene låret, skrev Reinhart tirsdag:

«Nå når min sidepupp har fanget oppmerksomheten deres: Breonna Taylors drapsmenn er ikke blitt arrestert. Krev rettferdighet.»

Stjernen sikter til 26 år gamle Breonna Taylor, som ble skutt og drept av politiet i sitt eget hjem i Louisville i Kentucky 13. mars.

I sosiale medier flommet det over med kritikk om at Reinhart ved å koble dette bildet til en så alvorlig hendelse, utviser «dårlig skjønn» og «fremstår kunnskapsløs».

«Sykt», «tonedøvt» og «merkelig», er ord som går igjen på Twitter.

Sier unnskyld

Reienhart beklager nå bildestuntet. I to nye poster forklarer TV-kjendisen at tanken var god fra hennes side, og at hun alltid prøver å si fra når hun mener noen blir urettferdig behandlet.

«Jeg kan også innrømme når jeg gjør feil, og jeg gjorde feil her med denne bildeteksten», skriver 23-åringen.

«Det var aldri min hensikt å fornærme noen, og jeg er oppriktig lei meg for alle som ble støtt», legger hun til.

Reinhart fortsetter med å si at hun lærer hele tiden, og at hun konstant streber etter å bli et bedre menneske.

«Men jeg forstår at det jeg skrev fremstår som tonedøvt. Jeg hadde virkelig gode hensikter og tenkte ikke godt nok gjennom at dette kunne virke ufølsomt.»

Selv om Reinhart selv har slettet bildeposten, lever den videre i sosiale medier. Enkelte fans av skuespilleren forsvarer henne med at når hun nå har innsett feilen og beklaget, så bør hun tilgis og slippe å bli skjelt ut på nettet.

Reinhart, som er nysingel etter bruddet med «Riverdale»-kollega Cole Sprouse (27), er også kjent fra blant annet serien «Surviving Jack» og fjorårsfilmen «Hustlers».

Publisert: 01.07.20 kl. 19:34

