MEST SETT: Tuva Fellman og Ronny Brede Aase var andre par ut med «Sommerbilen minutt for minutt» på NRK. Så langt topper samboerne som venter barn senere i høst, programmets seerstatistikk. Foto: Terje Bringedal

«Sommerbilen»: Tuva og Ronny er mest sett

Samboer-paret Tuva Fellman og Ronny Brede Aase topper seerstatistikken for «Sommerbilen minutt for minutt». Programmet fra Hamarøy er mest sett med Andøya som en god nummer to.

Det viser ferske seertall fra NRK for de første tre ukene av årets store sommersatsing.

Kjøreturen over Hamarøy i Nordland samlet 441.000 seere foran TV-apparatene - mens besøket på Andøya fanget interessen til 412.000 seere. Dermed fikk turen til Fellman og Aase som startet på Sommarøy, via Senja, Vesterålen, Andøya og til Hamarøy et snitt på 379.000 seere.

– Gode tall

Forrige uke oppnådde radarparet Rune Nilsson og Torfinn Borkhus, et snitt på 346.000 seere for sin ferd gjennom Trøndelag. Silje Nordnes og Niklas Baarli som startet på Nordkapp og avsluttet den først uken med «Sommerbilen minutt for minutt» i Tromsø, kapret noe mer beskjedne 247.000 seere.

STED FOR STED: Første uke var det programmet fra Kvænangen som var mest sett med 350.000 seere. I uke nummer to toppet Hamarøy med 441.000 seere - mens i forrige uke var det på vei mot Orkanger som var mest sett med 363.000 seere. Foto: NRK

– Dette er gode og solide tall. Konsepter som «Sommerbilen minutt for minutt» henvender seg ofte til voksne seere som tilbringer mye tid for an skjermen i sommermådene, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Media Com til VG.

Men så langt har «Sommerbilen» samlet i snitt 331.000 sere - og det er bedre enn «Sommeråpent» i fjor som hadde et snitt på 328.000 seere.

– Vi må være ærlige nok til å si at dette er en spesiell sommer. Vanligvis er det slik at rundt 15 prosent av befolkningen er i utlandet i de to første ukene av juli. Det er ikke tilfelle i år. Dermed er det flere seere tilgjengelig og det blir også en annen mediebruk i Norge. Men det er fint å se at de som er hjemme liker å se på det vi har å tilby, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen, til VG.

UT PÅ SOMMERTUR: Parvis tar denne gjengen hver sin uke med «Sommerbilen minutt for minutt» på NRK i sommer. Fra venstre: Linda Eide, Øyvor Bakke, Finn Tokvam, Herborg Kråkevik, Pia Rivelsrud, Emil Gukild, Rune Nilson, Torfinn Borkhus, Silje Nordnes, Niklas Baarli, Tuva Fellman og Ronny Brede Aase. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

– Stort engasjement

– Vi opplever et stor lokalt engasjment der vi kommer. Vi tenker at dette er et coronavennelig opplegg. I stedet for å samle store folkemengder på et sted, står de nå langs veien utenfor hytter og hus der de bor. De setter stor pris på at vi kommer og det er viktig for oss å vise frem steder og mennesker man ikke ser på TV hver dag, sier prosjektleder Ingrid L. Olderbakk i NRK til VG.

Hun er opptatt av at de vil ha med flest mulig av de som har møtt opp i programmet og også vise frem veiene hvor Sommerbilen kjører.

– Vi vet hva vi starter med og hva vi slutter med. Men samtidig vet vi jo ikke hva som skjer rundt neste sving, sier Olderbakk.

Publisert: 13.07.20 kl. 16:14

