Anton og «Fra bølle til bestevenn»: Mer populær enn «Lindmo»

Over 1,1 millioner seere har stiftet bekjentskap med Anton og de andre hundene i «Fra bølle til bestevenn» på NRK.

Hundeserien kan etter fire uker skilte med et snittall på 892.000 seere totalt. Da er lineær-TV, opptak og nettseing inkludert. Til sammenligning har «Lindmo» etter årets tre første sendinger et totalt gjennomsnittlig seertall på 775.000.

Mens den første og til nå mest sette episoden av hundeprogrammet har lokket 1,154 millioner seere totalt, har den mest sette «Lindmo»-episoden fristet 861.000 seere – og da var Anton faktisk gjest i studio.

– Seertallene er rett og slett overveldende, sier Anne Kvadsheim, NRKs prosjektredaktør for «Fra bølle til bestevenn», til VG.

– Jeg tror det skyldes at serien går tett på vanlige folks hverdag. Det viser også at veldig mange er opptatt av hund, enten de har en selv eller ikke. Ikke minst handler det om at Maren er utrolig dyktig, sier Kvadsheim om hundetrener og programleder Maren Teien Rørvik (29).

Det skal nevnes at «Lindmo» har høyere tall på førstegangsseing. Mens «Lindmo» i snitt har 740.000 på første lineærvisninger, har «Fra bølle til bestevenn» tilsvarende snittall på 675.000. Første program av bølleserien ble sendt på en fredag, mens de andre har gått på torsdager. Seertallet har sunket litt fra uke til uke.

Antons eier: – Helt sykt

Fredrik Holmen (45), «pappa» til newfoundlandshunden Anton, er også overveldet.

– Dæven. Det er jo helt sykt, sier han om seertallene.

– Dette er en helt ny verden for oss. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, annet enn at det er helt surrealistisk.

Mens mange av hundene er hissige og ustyrlige, er 85 kilo tung Anton bedagelig og ikke minst sta. Vil han ikke gå, så setter han seg eller legger seg ned. Da er det nytteløst for matmor Monica Sagen (43) og få ham med. Anton vet også hva slags bil han vil sitte på med og ikke. Kun Mercedesen til matfar Holmen duger.

Det var Sagen som søkte om å få bli med i programmet. Da hun fikk beskjed om at Anton var plukket ut, måtte matfar også ta turen fra Stjørdal til Sande i Vestfold.

– Anton ville jo ikke dra uten meg. Han kjører kun Mercedes. Og jeg hadde bare på meg arbeidsklær, for jeg skulle jo ikke på TV. Trodde jeg, humrer Holmen, som også endte opp som kursdeltager.

– Jeg prøver å holde meg litt i bakgrunnen, for jeg liker ikke å stikke nesen frem. Men jeg blir gjenkjent likevel. Da vi var i Oslo i forbindelse med at Anton besøkte «Lindmo», tror jeg at jeg ble stoppet 200 ganger på to dager av folk som ville ha selfie, ler 45-åringen.

Tilbudene strømmer på, og Holmen hinter om at det kan være flere ting på gang.

– Men det er for tidlig å si noe om. Vi er så ekstremt glad i den hunden, og derfor har vi lyst til å vise ham frem. Men vi sier ikke ja til hva som helst. Hadde jeg blitt tilbudt en million kroner for å fly ham til USA, ville jeg takket nei. Anton flyr ikke. Han kjører bare Mercedes. Dessuten betyr han mer for meg enn all verdens penger.

Anton var fra før kjent i lokalmiljøet. Det finnes ikke mange newfoundlandshunder på hjemstedet. Hunden har også egen Instagram-konto – @antongutten. Der har han de siste dagene økt følgerskaren til flere tusen.

– Til og med jeg har måttet lære meg Instagram, sier Holmen.

«Jeg ler så tårene triller når jeg ser deg på TV. Ikke rart at mams og paps elsker deg. En stor snill bamse», skriver en beundrer under et bilde.

Selv om nesten alle tilbakemeldinger er gode, så er det noen skeptikere som lurer på om paret vet hundens beste ved å la ham være med på TV.

– Til alle dem kan jeg forsikre om at Anton kun gjør som Anton vil. Det ser jo alle.

Om Anton har blitt bedre til å følge matmor og matfars ordre, skal ikke røpes før serien er over.

– Men jeg kan vel si så mye som at han er minst like pappadalt som før. Samtidig trenger jeg ikke å rykke ut med bilen og hente dem så mange ganger som før. Anton er en helt spesiell hund. Bare rett og slett morsom, behagelig, kjærlig og omsorgsfull. Han lar til og med kattene spise før seg, sier Holmen.

Sammen med ektemannen Jørgen Teien Rørvik, som også er hundetrener og -instruktør, har Maren Teien Rørvik utviklet småbruket i Vestfold til et kurssted for hunder og hundeeiere.

Rørvik sier til VG at det ikke er seertall hun er mest opptatt av.

– Men jeg synes det er gøy at så mange er interessert i det jeg holder på med. Det har også resultert i svært mange henvendelser fra folk som vil være med på kurs eller få hjelp, sier hundetreneren, som hevder at hun får så mange henvendelser at hun ikke rekker å svare alle.

NRK vurderer en sesong to av serien.

Publisert: 29.01.20 kl. 08:17

