KOLLEGER: Annette og Thomas Numme på premierefesten i Oslo for to uker siden. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Thomas Numme og kona Annette skildrer opprivende krangler

I nye «Casa Numme» gir programlederparet Thomas Numme (49) og Annette Walter Numme (48) like mye innblikk i den intime sfæren som det kjendisgjestene gjør.

Nå nettopp

D.D.E.-stjernen Bjarne Brøndbo (55) og kona Lise Greftegreff (59) har snakket ut om hvor vanskelig det har vært med hans damehistorier opp igjennom. «Senkveld»-programleder Stian Blipp (29) og kona Jamina Blipp (31) fortalte om hvorfor de hadde det ekstra travelt med å gifte seg.

Når Gro Hammerseng-Edin (39) og kona Anja Hammerseng-Edin (36) er gjester som tredje par ut, innrømmer både de tidligere håndballstjernene og programlederne selv at ekteskapet ikke bare byr på glade dager.

Gro forteller i søndagens episode at Anja har lavere terskel for hva som er dårlig stemning, og at hun selv mener det må være greit å si fra om ting, uten at det er så farlig. Der Anja snakker sivilisert og rolig, reagerer gjerne Gro med å tenne på alle plugger.

– Anja kalte meg Satan en gang. Mens jeg tenkte: «Herregud, jeg er ikke i nærheten av å ha dratt på med noe».

GJESTER: Anja og Gro Hammerseng-Edin, her på pressetreffet i forbindelse med premieren. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Annette Numme på sin side, tar på seg mye av skylden for at kranglene med Thomas kan utarte stygt.

– Vi har hatt ganske tøffe krangler egentlig. Jeg er nok litt typen, i hvert fall tidlig i vårt forhold, som kan true med å gjøre det slutt. Og det er ganske dårlig gjort, sier Annette – og beskriver egen oppførsel som barnslig.

Thomas bekrefter det.

– Tre dager før bryllupsfesten sa hun til meg at «jeg er ikke sikker på om jeg elsker deg lenger». Jeg syntes det var jævlig dårlig gjort, men jeg skjønte jo at hun ikke mente det. Hun var bare så forbanna på meg.

Thomas forklarer også at kona er «god» på å gi ham «the silent treatment», altså være sur, sint og taus. Selv mener Annette at hun etter 25 års samliv ikke har like lange perioder med taushetsbehandling.

– Nei, da. Bare 14 dager på Lanzarote, parerer ektemannen galgenhumoristisk.

ÅPENHJERTIGE: Annette og Thomas Numme holder lite tilbake. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Også i forrige episode betrodde Thomas og Annette, som giftet seg i 2003 og har tre barn sammen, at det har vært i overkant anspent til tider. En 17. mai for noen år siden, med litt for store doser akevitt, kulminerte i en svært sterk reaksjon fra Annette.

– Jeg var helt sikker på at da var det slutt. Da gikk jeg inn til byen, forklarte Thomas.

– Vi har kranglet så mye at du har trodd at vi skulle skilles, bekreftet Annette.

Fått med deg? Avviser at «Casa Numme» er en fyllefest

Gro og Anja, som giftet seg i 2013 og har to barn, forteller om en konkret episode som ingen av dem glemmer. Når Gro blir sint, føler hun nemlig for å kaste noe, og denne aktuelle krangelen førte til at hun slengte et pledd etter kona. Pleddet traff Anja, og falt som en kappe over hodet hennes.

– Da rakk jeg å tenke at hvis noen hadde gjort det mot meg da jeg var sint, så hadde jeg brent opp bilen, båten, huset og alt. Det hadde klikket for meg, forteller Gro på TV.

VENNEPAR: Gro og Anja Hammerseng-Edin omkranset av vertskapet, Thomas og Annette Numme. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Numme-paret til søndagens episode. Men på lanseringsfesten for to uker siden, sa de at de har lagt vekt på å grave i både oppturer og nedturer.

– Vi prøver å by på de tingene som er litt morsomme. Det som ikke har gått på skinner, sa Annette til VG.

– De litt dysfunksjonelle tingene, skjøt Thomas inn.

Annette presiserte at både unike kjærlighetshistorier og hverdagsproblematiske ting er viktige ingredienser når de dykker ned under overflaten. Men det går en grense for hva de bretter ut.

– Vi styrer helst unna saker og ting som har med barn å gjøre, men ellers byr vi villig vekk, forsikret hun.

I de tre månedene TV 2 brukte på å bestemme seg for om de skulle satse på programforslaget til Thomas og Annette, fikk ekteparet god tid til å drøfte hvordan et sånt samarbeid kunne påvirke deres eget forhold. Det engstet de seg nemlig for.

– Det må vi innrømme. Vi snakket godt gjennom det på forhånd, forklarte Thomas til VG på pressetreffets.

Ifølge Annette brukte de den tiden nærmest parterapeutisk med å snakke om hva som kanskje irriterte den andre.

– Som for eksempel at jeg ofte avbryter Thomas’ sine historier. Det er ikke så sjarmerende å gjøre på TV.

Stemningen ble dårlig da denne uvanen skulle diskuteres, men de fikk pratet ut.

– Så da vi begynte å filme, gikk det bra.

Da karrieren til Thomas var på sitt mest intense, skrantet samlivet med Annette såpass at de måtte gjøre opp status for å finne veien videre. Paret snakket nylig ut i et langt intervju med VG Helg om medaljens bakside.

Publisert: 26.01.20 kl. 04:42

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser