TV-stjernen Jerry Stiller er død

Skuespilleren, kjent fra serier som «Seinfeld» og «Kongen av Queens» døde mandag morgen.

Jerry Stiller, også kjent fra «Hairspray», ble 92 år. Det melder Variety.

Stillers filmstjernesønn ben Stiller bekrefter bortgangen i en melding på Twitter:

«Jeg er trist over å måtte si at min far, Jerry Stiller, er gått bort av naturlige årsaker», skriver han og legger til:

«Han var en fantastisk far og bestefar, og den mest hengivne ektemann for Anne i 62 år. Han vil bli dypt savnet. Jeg elsker deg, pappa.»

Jerry Stiller ble enkemann i 2015, da skuespillerkona Anne Meare døde.

De to spilte mot hverandre i en rekke sceneoppsetninger på Broadway, og senere i flere TV-serier.

