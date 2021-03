NYKOMMER: Phoebe Dynevor i rollen som Daphne Bridgerton. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

«Bridgerton»-stjernen Phoebe Dynevor fikk ny hovedrolle

Phoebe Dynevor (25) ble superstjerne gjennom Netflix. Nå har en annen TV-kanal plukket henne opp.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Dynevor fikk sitt gjennombrudd da kostymedramaet «Bridgerton» hadde premiere på Netflix 1. juledag. 25-åringen har i ettertid prydet den ene bladforsiden etter den andre. Nylig fikk hun også sitt første modelloppdrag.

Nå kan hun skryte av enda en opptur.

Nettstedet Deadline melder at den britiske skuespilleren har fått den ene hovedrollen i filmen «The Colour Room», en originalproduksjon for Sky. Der skal hun spille mot Matthew Goode (42).

I VINDEN: Phoebe Dynevor, her på videooverføring under Critics Choice Awards tidligere denne måneden. Foto: GETTY IMAGES / HANDOUT

Dynevor postet på Instastory sent tirsdag kveld et humoristisk bilde av en mindre vellykket keramikkfigur under arbeid, med sine egne initialer risset inn. Så øvingen er allerede i gang.

Så langt har 25-åringen ikke kommentert det nye oppdraget, men hun har postet et skjermbilde av Deadlines artikkel til sine 2,4 millioner følgere.

Goode er også kjent fra Netflix, fra andre sesongen av «The Crown», der han spilte Antony Armstrong Jones, ektemannen til prinsesse Margaret.

Dynevor skal i den kommende filmen på Sky fylle rollen som Clarice Cliff, en pioner innen keramisk kunst, som levde fra 1899–1972. Goode trer inn i rollen som hennes sjef. Produksjonen starter om kort tid, og målet er premiere i løpet av året.

ROLLER: Matthew Goode, her med motspiller Vanessa Kirby i «The Crown». Foto: Alex Bailey / Netflix

Dynevor dukker også opp i sesong to av «Bridgerton», men ikke i hovedrollen denne gangen. I stedet er det Jonathan Bailey, som spiller hennes bror Anthony, som får hovedrollen, sammen med nykommer Simone Ashley (25) – sistnevnte som Kate Karma.