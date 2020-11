MÅLLØS: Inger Lise Rypdal i fredagens «Hver gang vi møtes: Jubileum», når hun skjønner at noe helt spesielt er i gjære. Foto: TV 2

Inger Lise Rypdal får tidenes overraskelse på «direkten»: − Surrealistisk

Inger Lise Rypdal (70) ante ingenting før kulturminister Abid Raja (45) gjorde entré midt under middagen i «Hver gang vi møtes».

Fredagens «Hver gang vi møtes» skriver seg inn i historien. Midt i programmet, som ble spilt inn på sensommeren, tropper nemlig kulturministeren opp med et helt spesielt ærend.

Han skal overrekke kongens fortjenstmedalje – og den som står i sentrum for begivenhetene, vet ingenting.

Etter at Silya Nymoen (42) og Odd Nordstoga (47) har hedret Inger Lise Rypdal med låt, kommer representanter fra kongens garde marsjerende inn – etterfulgt av Abid Raja.

– Ikke på noen som helst måte skjønte jeg at dette handlet om meg. Jeg ble hundre prosent overrasket, sier Rypdal til VG.

– Faktisk har det ennå ikke sunket helt inn, for jeg har jo måttet holde det hemmelig siden TV-innspillingen, ler hun.

HØYTHENGENDE: Kulturminister Abid Raja på vei inn i låven for å overraske Inger Lise Rypdal. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Kjære Inger Lise. Dette er en ære for en kulturminister, åpner Raja talen før han fortsetter med å rose hvordan Rypdal har beriket norsk kulturliv.

– I mer enn fem tiår har du gjennom TV og teater, men først og fremst gjennom musikken, truffet folks hjerter og blitt en av våre aller største. Derfor er det en ære for meg å kunne meddele at hans majestet kong Harald V vil at du skal motta kongens fortjenstmedalje, sier Raja.

STORT: Inger Lise Rypdal Foto: Vegard Breie/TV 2

Han fortsetter med å si at prisen deles ut for pionerinnsats innen kunst og kultur, eller til noen som har lagt ned livslang innsats som kan stå til eksempel for andre.

– I ditt tilfelle kan vi trygt si at du oppfyller begge disse kriteriene, konkluderer kulturministeren.

Rypdal tørker noen tårer og vet knapt hva hun skal si.

– Tusen takk, Harald! sier hun humoristisk myntet på kongen når hun mottar medaljen.

Samtidig forteller hun at hun er lei seg for at foreldrene ikke lever og får oppleve gleden, for de ville vært så stolte.

– Det var så surrealistisk at jeg husker nesten ikke hva som ble sagt akkurat der og da, sier Rypdal til VG om overrekkelsen.

– Jeg kjente på en blanding av forlegenhet, stolthet, takknemlighet, glede og sjenanse.

– Hva betyr det å få utmerkelsen?

– Det er en stor ære at Slottet har sagt seg villig til å gi denne til meg. For meg som har holdt på så lenge, er jo dette veldig morsomt å ha med seg videre.

– Når kommer du til å bære medaljen?

– Det må jo bli på 17. mai og andre store anledninger der det er lov å bruse litt med fjærene. En viss ærbødighet må det være.

SELFIE: – Jeg er jo regjeringens selfiekonge! sa Abid Raja og foreviget dette øyeblikket med Inger Lise Rypdal. Foto: Vegard Breie/TV 2

Kongens fortjenstmedalje: Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen har portrett av den regjerende kongen med navn på forsiden. På baksiden finnes en krans med skriften «Kongens fortjenstmedalje». Inni kransen er mottagerens navn inngravert. Kongens fortjenstmedalje bæres på venstre side av brystet. Medaljen forblir mottagerens eiendom. Vis mer

Kun kjæresten og nærmeste familie har kjent til nyheten.

– Men nå er jeg sprekkeferdig etter å fortelle alle, sier Rypdal, som har to sønner fra ekteskapet med Terje Rypdal, og er farmor til tre.

Rypdal har vært sammen med TV-produsent Kjetil Bie i (59) snart seks år. Det å forelske seg i moden alder, er blant temaene i «HGVM», der hun forklarer at «alt det med alder og kjærlighet sitter bare oppi her», mens hun peker på hodet.

Til VG forteller Rypdal at hun og kjæresten har det veldig fint sammen.

– Det er jo ikke sånn at hvis man blir forelsket, så går alt av seg selv. Men Kjetil og jeg har funnet en ro og noen felles plattformer. Det er viktig for å kjenne trygghet, og for at forholdet skal vokse.

PAR: Inger Lise Rypdal og kjæresten Kjetil Bie på Chat Noir i Oslo i 2017. Foto: Helge Mikalsen, VG

I desember fyller Rypdal 71. Hun mener at det må være gleden og entusiasmen rundt jobben og livet som gjør at hun holder seg godt og «ikke sovner på post».

– Men det har nok litt med livsstil og arv å gjøre også. Noen blir gamle og «slukner» litt når de er 40. Det kan være mange årsaker til at noen mister livsgnist. Det gjelder å holde lyset brennende.

ALLE: Inger Lise Rypdal, Odd Nordstoga, Eva Weel Skram, Admiral P, Tshawe Baqwa, Silya Nymoen, OnklP og Jonas Fjeld. Foto: Vegard Breie/TV 2

Å få være med i «Hver gang vi møtes» igjen etter fem år, var en fryd for Rypdal. Alle er rause med komplimenter og vil hverandre godt.

– Ingen leker kritiker. Alle hører med et godt øre. Og så slipper vi konkurranse. Ingen stemmes ut.

Sin lange fartstid til tross – Rypdal kjenner fortsatt på nerver før hver opptreden. Særlig foran en liten forsamling som her.

– Det er en veldig avkledd følelse å stå foran så få mennesker, og på så nær avstand. I en sånn situasjon gjelder det å tørre å se på dem, og se det gode som lyser ut av øynene.

Hun tror at nettopp intimiteten gjør at det renner over for så mange.

– Følelsene står nesten utenpå kroppen, og derfor blir det mye tårer.

Da Rypdal rundet 70 år i fjor, ble begivenheten markert med jubileumsshowet «Inger Lise Rypdal 70 år». Planen var å turnere hele 2020, men pandemien satte stopper.

– Corona har tatt fra meg mange jobber. Ikke kan jeg gå til NAV heller, fordi jeg er pensjonist. Så jeg er enig med dem som mener dette er aldersdiskriminering. Men det har gått fint for meg. Jeg håper å fortsette turneen til våren, sier hun optimistisk.

EVIGUNG: Inger Lise Rypdal i et intervju med VG i fjor da hun rundet 70 år. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Her er tilbakeblikk på noen av Rypdals opptredener på gården i 2015:

