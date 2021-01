TV-BESØK: Hytteeieren fikk uventet dette TV-teamet inn på tomten sin. Bildet er fra overvåkningskamera. Foto: Privat

Hytteeier reagerer på «Ex on the Beach»-innspilling: − Trådte over en grense

Steinar Tafjord skjønte ingenting da sikkerhetskameraet fanget opp en kvinne med bind for øynene – og at noen tok i døren.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Innspillingen av «Ex on the Beach» er i gang i Hemsedal. Coronarestriksjonene gjør at realityserien ikke kan filmes i varmere strøk som vanlig.

Ikke alle er fornøyd med å få «skandaleserien» til bygda. Hytteeier Steinar Tafjord var heller ikke forberedt på å få noe filmteam tett på seg. Derfor reagerte han da han mandag fikk varsel fra kameraet han har installert ved hytta.

Trodde det var innbrudd

Det var bransjebladet Kampanje som omtalte saken først. VG har også snakket med hytteeieren.

– Fra sikkerhetskameraet jeg har for å følge med på dyreliv og sånn, så ser jeg at det rygger to jeeper i stor hastighet opp mot hytta. Da tror jeg det er innbrudd eller noe, forklarer han til VG.

– Men så ser jeg en jente med bind for øynene, da skjønte jeg det var noe annet.

Tafjord sier at han ikke har noe imot «Ex on the Beach» eller produksjonsselskapet Rubicon, men at han ringte Rubicon for å høre hva som foregikk.

– De svarte og beklaget, og sa at bilene var borte nå, og at de ikke skulle være der mer. Men de fortsatte å rygge opp, og jeg fikk masse varsler. De rigget ordentlig til med kamera og alt, sier Tafjord.

– Gikk en faen i meg

Han valgte først å la det ligge uten å ta mer affære.

– Jeg tenkte at de får nå holde på.

Han reagerte imidlertid da en person angivelig prøvde å åpne døren til hytta.

– Da gikk det en faen i meg, sier Tafjord, som har alt på film.

KAMERABILDER: Her ser man en kvinne bevege seg rundt. Foto: PRIVAT

– Da trådte de over en grense som ikke er greit, og da sendte jeg mail til Rubicon. De henviste til Discovery, sier hytteeieren, som mener at de involverte «snakker seg helt bort».

– Jeg har ikke fått noe svar på hva som har skjedd. De kan ikke heller komme med en unnskyldning. De kan ikke si at de tok feil av hytta eller noe.

TV-kanalen svarer for seg

Kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Ola Magnus Svihus, har følgende forklaring på det at noen tok i hyttedøren.

– Det som har skjedd, er at location manager har gått rundt på tomten for å holde varmen. Hun gikk til inngangspartiet fordi hun trodde det skulle være varmere på tre, og har da tydeligvis tatt på veggen og dørhåndtaket. Dette var ingen bevist handling. Vi driver ikke og bryter oss inn i hytter, sier Svihus til VG.

Derfor var de der

Han forklarer at årsaken til at de i utgangspunktet tok seg til rette på hyttetomten, er at de skulle starte innspillingen av realityserien med å filme deltagerne på vei mot innspillingsstedet.

– Vi skulle bare ha landskapsbilder og bilene som kjørte, og for å få til det, plasserte produksjonen seg innerst i en blindvei. Denne blindveien endte på hytteeierens tomt.

FÅR KRITIKK: Hytteeier mener produksjonen burde søkt på forhånd. Foto: Privat

Steinar Tafjord har bilder fra overvåkningskamera, som viser bilder og personer på tomten, deriblant kvinnen med bind for øynene.

Svihus forklarer det med at en av deltagerne gikk ut av bilen for å skifte klær, noe som ikke var planen.

– Hun fikk egentlig ikke lov til det. En deltageransvarlig fulgte etter henne ut av bilen, forklarer Svihus, som presiserer at selve hyttetomten og hytta ikke er filmet.

Beklager

– Det skal bare se ut som om vi er i naturen.

– Hvorfor søkte dere ikke om tillatelse fra hytteeier på forhånd om å bruke hans tomt?

– Jeg beklager at vi ikke søkte om det på forhånd. Det burde vi gjort. Produksjonen var oppom hytta på søndag, men ingen var hjemme. Intensjonen var kun å stoppe i blindveien, og vi beklager at det ble et lengre opphold, svarer Svihus, som medgir at det var i seneste å forsøke å få tillatelse.

– Søndag kveld er det ikke alltid folk på hyttene sine, sier hytteeier Tafjord til VG.