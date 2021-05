NYBAKT MAMMA: Selda Ekiz, her avbildet under et intervju med VG for noen år siden. Foto: Karin Beate Nøsterud, VG

Selda Ekiz røper navnet på babyen

Selda Ekiz (36) har skrevet lang takketale til både den ene og den andre på Instagram.

Da «Alle mot 1»-programlederen fødte i forrige uke, opplyste hun til VG og andre medier at hun og kjæresten Alf Martin Kollen Evensen (37) ville holde kjønnet på barnet hemmelig litt til.

Nå skriver Ekiz – under et bilde av to små barneføtter – at det er en datter som er kommet til verden.

«Dattera vår er verdens søteste baby, og jeg har aldri kjent på en stolthet som den jeg føler når jeg ser på henne», skriver førstegangsmammaen.

Den nyfødte jenta har fått navet Laleh, som Ekiz forklarer er en persisk variant av det tyrkiske navnet Lale – som betyr tulipan.

Navnet er inspirert av den svensk-iranske popartisten Laleh (38), forteller Ekiz, som selv har tyrkisk opphav.

Ekiz forklarer for øvrig i det lange innlegget at «det å bli mor er det råeste jeg noensinne har gjort».

«Jeg visste ikke at denne følelsen eksisterte en gang», skriver 36-åringen, som i dagene etter fødselen har postet jevnlige drypp fra den nye tilværelsen. Ikke minst er hun åpen om at følelsene er sterke, og at barselstårene sitter løst.

– Min klippe

Ekiz snakker også varmt om kjæresten, som hun betror var til stor støtte under fødselen.

«Alf er min klippe og var en champ under fødselen som heiet på meg, støttet meg både fysisk og psykisk; for han matet meg, klappet meg på kinnet mitt og pustet med meg. Han skjulte bekymringene sine for at jeg ikke skulle bli ekstra redd», skriver hun til sine 35.600 følgere på Instagram.

Paret er bosatt i Oslo, men Evensen kommer opprinnelig fra Fredrikstad. Det var han som bekreftet forholdet overfor VG for halvannet år siden.

Programlederen er i tillegg nøye med å rose jordmødrene og alt helsepersonell som hjalp henne gjennom timene med smerter. Fødselen var nemlig lang og tøff.

Ekiz runder av med å slå et slag for «fødeopprøret».

«Jeg vil også si #jegfødteikkealene. Heldigvis.».

FØRSTE BILDET: Selda Ekiz postet dette rett etter fødselen, da uten å røpe kjønnet. Foto: PRIVAT