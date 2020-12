JULEANGSTENS ANSIKT: Ida Elise Broch i «Hjem til jul 2». Foto: Netflix

TV-anmeldelse «Hjem til jul 2»: Enda en ensom jul?

Det blir jul igjen for Johanne. Men sesong 2 er ikke så mye bedre enn sesong 1.

Publisert: Nå nettopp

«Hjem til jul 2»

Norsk dramakomedie i seks deler

Premiere på Netflix 18. desember

Manus: Miriam Larsen, Julie Skaufel, Mattis Herman Nyquist, Per-Olav Sørensen

Regi: Per-Olav Sørensen

Med: Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, Oddgeir Thune, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Helga Guren, Christian Ruud Kallum, Edward Schultheiss, Stian Blipp, Iselin Shumba, Felix Sandman, Hege Schøyen m. fl.

Kritikere og publikum var ikke aldeles på linje (tenk det!) når det gjaldt den forrige og første «Hjem til jul»-sesongens kvaliteter. Men alle var enige om én ting:

Serien var et gjennombrudd for hovedrolleinnehaver Ida Elise Broch, som gikk gjennom den med et avvæpnende glis om munnen, et selvironisk smil som vitnet om at hun hadde en sunn distanse til alt som foregikk.

TOPPLUA PÅ SNEI: Ida Elise Broch i «Hjem til jul 2». Foto: Netflix

Broch er fortsatt god i sesong 2, og blir dessuten utmerket akkompagnert av Dennis Storhøi, som gjør mye med en ellers tynt skrevet rolle.

Det er de gode nyhetene. De ikke fullt så gode nyhetene er at sesong 2 ikke tar noen avgjørende byks i kvalitet sånn ellers.

Netflix har «respektfullt anmodet» om at anmeldere og annet pakk ikke avslører noe – ikke den minste lille ting – om hva «Hjem til jul 2» faktisk dreier seg om. Å spoile noe vil lede til den sikre død ikke bare for anmelder, men også anmelders familie, kolleger og venner (både i det virkelige liv og på Facebook).

Jeg tør – såvidt – avsløre følgende [hører lyden av horder av amerikanske advokater i det fjerne]: Det blir, som forrige gang, kjærlighetsforviklinger! En god del om «det vanskelige samlivet». Johanne, som Brochs karakter heter, skal få kjørt seg på den hersens sjekkefronten. Men ikke få seg ett eneste ligg (såvidt jeg kunne registrere). Blir det jul likevel? Ja.

ALENEPAPPA I JULEN: Dennis Storhøi i «Hjem til jul 2». Foto: Netflix

Vi møter treffer igjen de fleste karakterene fra den første sesongen: Johannes bofelle Jørgunn, sjarmerende bergenser-breialt spilt av Solheim Leithaug, «godt parti»-legen Henrik (Thune), venninnen Jeanette (Shumba), den unge svenske «fuckboy»-en Jonas (Sandman) og kollegene på sykehuset: Schøyen, som har mer å gjøre enn forrige gang, og Line Verdal, som har langt mindre. Eks-kjekkaskjæreste Christian (Blipp) er også innom. Den sniken!

BREIAL BERGENSER: Gabrielle Susanne Solheim Leithaug (puh!) i «Hjem til jul 2». Foto: Netflix

Nye av året er naboen Nick (Schultheiss) med datter, samt sykepleierkollegaen Lisa (popstjernen Dagny Norvoll Sandvik i en mikrorolle) og beileren Knut (Hermann Sabado). Nytt er det også at folk spriter hendene hele tiden, og deler seg opp i julebord-kohorter.

Ellers er det meste som sist. Heri opptatt noen «vovede» scener (brasiliansk underlivsvoksing, tissing i friluft, tantriske pusteøvelser – sånn for julestemningens skyld, dere vet) og mange tilsvarende ordspill. Haugevis med popmusikk signert norske kvinnelige artister med mye pust i sangstemmene.

NY NABO: Edward Schultheiss i «Hjem til jul 2». Foto: Netflix

Merkelig «hermetiske» omgivelser (både klubbscenene og eksteriørene, sistnevnte er innspilt på Rorøs, føles som de er tatt opp på et filmsett). Mange kjærlighetsforhold- og forviklinger som aldri blir engasjerende, eller en gang føles som om de har noe med det virkelige livet å gjøre. Kanskje er det nettopp dét folk liker med «Hjem til jul»?

MER Å GJØRE: Hege Schøyen i front og Christian Ruud Kallum i «Hjem til jul 2». Foto: Netflix

«Hjem til jul 2» er ikke veldig gripende som romanse og ikke særlig gøyal som komedie. De siste 20 minuttene er kleine.

Men det hjelper en hel del at Johanne tar seg rundt i gatebildet på noe så koselig som en spark. Og at denne sesongen – likt den forrige – går kjapt unna og følges hyggelig.

Det får være tilstrekkelig, det.

Anmelderen har sett hele serien