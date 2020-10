OMSTRIDT: Franske «Cuties» fascinerer og provoserer. Foto: Netflix

Netflix tiltalt i Texas på grunn av «Cuties»

En storjury i Tyler County i Texas har bestemt at strømmegiganten må stilles rettslig til ansvar for seksuell fremstilling av barn.

Allerede før filmen dukket opp på Netflix i begynnelsen av september, vakte den harme i enkelte kretser. Netflix valgte da selv etter påtrykk fra skeptikere å bytte ut bilder i promoteringen.

Etter premieren tiltok kritikken, og mange krevde boikott av Netflix. Frp-nestleder Sylvi Listhaug er blant dem som har tatt til orde for å få filmen fjernet fra tjenesten.

«Cuties» handler om 11 år gamle senegalesiske Amy i Paris, som blir med i en dansegruppe for å rømme unna en dysfunksjonell familie.

Under emneknaggen #CancelNetflix (dropp Netflix) har det den siste måneden vært diskutert hvorvidt Netflix med den nye franske filmen «Cuties» utnytter barn. Mange konservative mener at filmen, som vant pris under Sundance Film festival i fjor, fremstiller unge jenter på en seksuell måte.

«Grov eksponering»

Denne uken ble det kjent at en storjury i Tyler County i Texas har fremsatt en «indictment», et anklageskrift som ifølge Store Norske Leksikon kan sammenlignes med en tiltalebeslutning.

Når en etterforskning er avsluttet, blir det i saker som skal behandles med jury, i alminnelighet inngitt en «bill of indictment» til den rett som skal dømme i saken.

Netflix er anklaget for «grov eksponering» av barn under 18 år blant annet ved å vise deres lettkledde kropper. Storjuryen har landet på at hensikten med filmen er å vekke seksuelt begjær, og at den «ikke har kunstnerisk, litterær, artistisk, politisk eller vitenskapelig verdi».

Netflix står på sitt

Tiltalebeslutningen forelå allerede 23. september, men ble først kjent mandag da en lokal kongressmann tvitret om det, melder Deadline og en rekke andre amerikanske medier.

Netflix, som skal ha fått overlevert tiltalen 1. oktober, står imidlertid på sitt og holder fast ved at «Cuties» er en «samfunnskommentar:

«Denne tiltalen er ubegrunnet, og vi står for filmen vår», lyder det i en uttalelse fra strømmetjenesten.

Ifølge Texas Tribune er statsadvokaten i Tyler County, sønn av republikaner og tidligere borgermester Brian Babin, som har gått ut og stemplet «Cuties» som barneporno.

Netflix har også tidligere forsvart seg med at filmen tvert imot tar avstand fra seksualisering av barn.

«Dette er en prisvinnende film og en kraftfull historie om presset unge jenter møter i sosiale medier og fra samfunnet generelt. Vi oppfordrer alle som engasjerer seg i denne saken til å se filmen», uttalte strømmekanalen til Variety for snart fire uker siden.

– Kraftfull

Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, oppfordret i et debattinnlegg i VG i forrige måned alle til å se «Cuties».

««Cuties» er ett av de mest kraftfulle og tidsriktige portrettene gjort av kvinnelig raseri de siste årene. Filmen forteller innsiktsfullt historien om en jente på 11, fylt til randen av motstridende krefter – fysiske, kulturelle, religiøse og sosiale», skriver Oudmayer.

Den omstridte filmen er regissert av franske Maïmouna Doucouré (35). Filmen baserer seg på hennes egen prisbelønnede kortfilm «Maman(s)», som tar for seg en åtte år gammel jente og hennes opprør mot å måtte dele hus med sin far, som er bigamist og lar kone nummer to flytte inn.

Juryens begrunnelse

Da Sundance-festivalen hedret «Cuties» med pris, gikk begrunnelsen blant annet ut på at filmen på en god måte «presenterer ungdommelig energi og sårbarhet, samtidig som den tar for seg deres famlende iver etter å bli betraktet som seksuelle individer».

