TV-anmeldelse «The Good Lord Bird»: Ville, rare vesten

Ethan Hawke skyter både bibelvers og kuler i hysterisk og passe historisk korrekt western.

«The Good Lord Bird»

Amerikansk westernminiserie i syv deler

Skapt av: Ethan Hawke og Mark Richard, basert på James McBrides roman.

I rollene: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Rafael Casal, Daveed Diggs m.fl.

Regi: Albert Hughes m. fl.

Premiere på HBO Nordic mandag 5. oktober.

Ny episode mandager.

I 1855 startet antislaveri-aktivist John Brown geriljavirksomhet mot slaveritilhengere i USA. Med overbevisende virkemidler klarte Kansas-karen å sette fart i nasjonen. Da han til slutt ble fanget og hengt vokste det fram en voldsom oppstand. Historikerne er enige i at dette var utløsende for den amerikanske borgerkrigen.

Hvorvidt han var like vill og manisk som framstillingen her, tror jeg det er mer splid om. Denne utgaven er definitivt mer underholdende, uten at det går ut over budskapet.

Sammen med Jason Blum (som også har produsert «Get Out»(2017) og «BlacKkKlansman» (2018)) har Ethan Hawke omarbeidet James McBrides morsomme roman. Resultatet strekker seg mot et vellykket Coen-eksperiment framfor å søke historisk presisjon. Ikke bare i «Fargo»-åpningsteksten som lover at «All of this is true. Most of it happened.»

LØK: Onion (Joshua Caleb Johnson) overlever gjennom serien ved å kle seg ut som kvinne Foto: HBO

Hawke har tidligere vært nærmest kjedelig overordentlig i sine roller. Som religiøse og skruppelløse John Brown er han nesten ikke til å kjenne igjen.

49-åringen brøler og hveser fram sin innnerste Tom Waits, med attenhundretallsskjegg og isblå øyne Jeff Bridges og Kurt Russell ville gått i duell for. Brown omvender folk med Olav den hellige-metoden, bevæpnet til tennene og egenutskrevet lisens til å drepe. Hjertet og humanisme er på riktig sted. Selvkontrollen alle andre steder. Han er tett på en Lucky Luke-karakter.

Den tidligere slaven Henry Shackleford, kalt Onion, (strålende levert av Joshua Caleb Johnson) kunne vært tatt ut av samme tegneserie. Han er både forteller og hovedperson, og Brown er overbevist om at han er jente. En livsløgn Onion er ganske komfortabel med. Endel refleksjoner rundt hvor lurt det var oppstår først når hormonene begynner å koke.

De fleste historiske karakterene er skrudd opp i volum. Robert E. Lee og Harriet Tubman noen umerkelige hakk. Mens Fredrik Douglass (Daveed Diggs) snakker flytende akademisk tåkespråk på privaten. Han ønsker å tiltales som «Mr. Douglass» når Onion kaller ham Fred. I tillegg til å være, noe ufrivillig, rundbrenner i egen husstand.

HARE: Herren er min hare, jeg mangler ikke noe. Foto: HBO

Brown svaier inn og ut av episodene som en slags Gandalf med messiaskompleks. Det gjør at vi ikke blir lei ham, men tror på at denne karen levde etter dogmet om at målet helliger middelet.

Det var det mange rundt ham som gjorde også, hvilket gir noen av de mer realistiske kampscenene på denne siden av «Redd Menig Ryan». Man kan føle skuddene i kroppen når føderale soldater og geriljasoldater faller om i skog og på låvegulv. Samtidig er lyden av han som får et uheldig møte med en kanonkule både ekkel og kostelig.

Slik balanserer serien Coen-brødrenes svarte humor og voldsomheter med passe løs historisk frihet og gjendiktning a la Quentin Tarantino. Lekkert filmet og nydelig satt sammen med håndskjært typografi. Samt en Sam Bass-inspirert introsekvens der Mahalia Jackson får briljere.

En passe knirkete og smått absurd historieleksjon. Både interessant, morsom og grusom. For det meste alt samtidig.

Anmelderen har sett alle syv episodene.

Publisert: 05.10.20 kl. 17:46

