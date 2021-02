POPIKON: Carola Häggkvist, her i et intervju med VG for noen år siden. Foto: Nils Bjåland, VG

Carola til svenske «Skal vi danse»

Carola (54) har omsider latt seg overtale til å innta parketten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Expressen.

– Det er et lite spark i baken til meg selv om å komme i gang, sier Carola til avisen.

Carola er den første deltageren som er kunngjor til «Let’s Dance», som svenskene kaller det. Både Expressen og Aftonbladet meldte nyheten minutter før TV4 selv hadde rukket å bekrefte det.

Sangeren skal svinge seg med proffdanser Tobias Karlsson (43).

Carola hintet på Instagram torsdag morgen om at noe var i gjære. Kort etter postet hun denne videoen med beskjeden: «Dere hatt rett, jeg har endelig takket ja til «Let’s Dance»:

«Vi kjenner at vi allerede er Dream Team og har det så gøy sammen», skriver Carola.

Hun forklarer at pandemien har ført til at hun kan se på deltagelsen med nye øyne. Hun røk leddbåndet under «Så mycket bättre (Hver gang vi møtes)» i 2014, men det har fått ro til å leges.

«Alt handler om timing og å følge hjertet sitt», skriver 54-åringen, som er glad for at hun har ventet med å si ja helt frem til nå – når hun uansett ikke kan holde konserter.

les også Kjendissønn Amadeus Søgaard TV-debuterer

TV4 skal i mange år ha forsøkt å få popveteranen med, uten hell. Hun har tidligere uttalt til svenske medier at hun har valgt å styre unna – i frykt for at det skal oppstå romanserykter.

Hun har også forklart at hun har et såpass dårlig kne at en deltagelse der ville bli vanskelig.

– Jeg kunne nok «jazzet» rundt litt, men jeg hadde aldri klart å gå hele veien med et avslitt leddbånd, som jeg faktisk har. En annen forklaring er at jeg har dårlig erfaring med utstemmingsprogrammer som dette. Da vil jeg heller danse rundt på kjøkkenet, fortalte hun til Expressen i fjor.

les også Carola tilbake på Tinder

Men det var da. Nå er hun klar, og katta er ute av sekken. Carola, som er svært ivrig på Instagram, har det siste halve året innviet følgerne sine i diett og sunn livsstil. Hun har nemlig visst helt siden i fjor høst at hun skal svinge seg på TV.

Til tross for at hun har takke nei i årevis, har Carola tidligere uttalt til Aftonbladet at hun egentlig «er som skapt for danseprogrammet».

Flere rampelys-nyheter på VGTV: