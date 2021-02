Bonos datter i mørk TV-snakkis: − Gjør ting ekstremt

«Behind Her Eyes» hadde premiere onsdag og ligger på tredjeplass over døgnets mest sette på Netflix i Norge.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den psykologiske thrilleren har fått blandet mottagelse hos anmelderne. Men på Twitter fråtser seere fra hele verden i det seksuelle trekantdramaet.

Flere som slukte alle de seks episodene første døgnet, etterlyser allerede sesong to. Se trailer øverst i artikkelen.

Men det mange kanskje ikke vet, er at irske Eve Hewson (29), som spiller mystiske Adele, har en langt mer berømt far. Hun er nemlig datter til U2-vokalist Bono (60), eller Paul David Hewson, som han egentlig heter.

Moren er den kjente aktivisten og forretningskvinnen Ali Hewson (59), Bonos kone gjennom snart 40 år.

FAR OG DATTER: Paul David «Bono» Hewson og Eve Hewson på et moteshow i New York i 208. Foto: Allison Joyce / GETTY IMAGES

Hewson har spilt i flere serien, som «The Knick», «The Luminaries» og «Robin Hood, Bridge of Spies». Fans av bandet The Script husker henne fra 2010-musikkvideoen «For The First Time».

Men så i vinden som skuespilleren er nå, har hun ikke vært før. Rollen som hemmelighetsfulle, plagede Adele er Hewsons første virkelig store.

«Behind Her Eyes» vil opprøre deg», skriver Vulture.

– Jeg gjør ting ekstremt. Det er mitt motto. Gå hardt ut eller gå hjem, sier 29-åringen til InStyle om rollen, som både sjokkerer og fascinerer seerne.

TV-PAR: Eve Hewson og Tome Bateman spiller gift i «Behind her Eyes» Foto: NETFLIX

I et intervju med Dubin Live sist helg forklarte Hewson at pappa Bono alltid har vært stolt av jobben hennes.

– Hver gang vi er ute sammen, introduserer han meg for andre og forteller om det jeg driver med. Han ramser opp alt jeg er kreditert for på IMDb.com (filmdatabase, red.anm.) for alle vi spiser middag med. det er fint, sier hun.

Hun forteller at moren også er støttende.

– Jeg har alltid vært omgitt av skikkelig kunstneriske folk og inspirerende mennesker, så det har smittet over på meg, sier Hewson og legger til at hun hadde en fantastisk barndom med foreldrene og sine tre andre søsken.

FAMILIETRIO: Bono, Ali Hewson og Eve Hewson i New York i 2015. Foto: Vivien Killilea / GETTY IMAGES

Hewson har tidligere fortalt i intervjuer at hun lenge trodde hun ville gå i pappas fotspor og bli musiker, men at hun ikke hadde talent, og heller ikke likte å øve.

29-åringen kommer fra Dublin, men har de siste ti årene bodd i USA. Innspillingen av «Behind Her Eyes» foregikk i London.

Hewson forteller til InStyle at hun ble hyret i siste liten, at hun hadde to dager på å komme seg fra USA til England – og deretter to uker til å forberede seg før oppstart.

– Jeg hadde aldri snakket med britisk aksent før, så jeg var livredd, innrømmer hun.

Rå sexscener er det også. Men det fikk hun bryne seg på i «The Knick» også.

– Det er ikke de mest komfortable dagene, men fordi jeg har gjort det mye før, har jeg lært å gjøre det så behagelig for meg selv som mulig, sier hun.

– Jeg vet hva jeg skal be om, hva jeg trenger for å skjule brystvortene, og hva slags nakenundertøy jeg skal bruke i enhver scene.

OGSÅ HOVEDROLLE: Simona Brown spiller Louise. Foto: NETFLIX

Simona Brown (26) spiller den andre kvinnelige hovedrollen – alenemoren Louise. Louise vikler seg inn i et skremmende nett når hun innleder et forhold til sjefen sin, psykiateren David (spilt av Tom Bateman (31)), Adeles ektemann.

Samtidig blir Louise lokket inn i et vennskap med Adele.

I motsetning til Hewson er ikke Brown i sosiale medier, i hvert fall ikke synlig for offentligheten. Hewson postet imidlertid dette bildet av seg og Brown etter at de hadde rundet av innspillingen i fjor:

«Vi er ferdig og lykkelige! (Og utslitt) For denne er sinnssykt god», skrev Hewson under bildet.

Serien baserer seg på romanen med samme navn, fra den britiske forfatteren Sarah Pinborough (49).

Her er noen av reaksjonene på Twitter etter at serien kom på lufta: