FINALISTER: Knut Marius Djupvik og Sandra Lyng under forrige ukes semifinale. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Dette har de valgt å synge i «Stjernekamp»-finalen

Onsdag ble det kjent hvilke låter Sandra Lyng (33) og Knut Marius Djupvik (32) skal i ilden med lørdag.

De to finalistene skal synge tre låter hver: Én reprise fra en av høstens sjangre, én låt fra eget repertoar – og til slutt en finalelåt de har valgt selv.

Når det gjelder låtene fra eget repertoar, slapp både Sandra og Knut Marius hver sin norske singel tidligere denne måneden. Sandra er aktuell med «Kvitt flagg» og Knut Marius med «Hjelpe me å hjelpe». Derfor er det disse som nå skal presenteres.

Repriselåtene må være fra de første seks sendingene, og Sandra går for «Run This Town» (Jay-Z feat. Rihanna og Kanye West), mens Knut Marius skal fremføre Joe Cockers «With a Little Help from My Friends».

Helt til slutt skal begge gi jernet med en aller siste finalelåt etter fritt valg. Knut Marius skal synge Queen-klassikeren «The Show Must Go On» og Sandra «Titanium» – David Guetta og Sias hitlåt.

– Det er to ganske forskjellige ting, sier Knut Marius på Instastory onsdag om valget av «Hjelpe me å hjelpe» og Cocker-låten.

– Jeg liker begge to, og jeg gleder meg, sier han i klippet fra lydprøvene.

32-åringen poster der klipp fra både musikere, sminkører og andre deltagere.

– Hvis man har sovet dårlig, så våkner man i hvert fall når man kommer hit, sier han om oppkjøringen og den hektiske stemningen i sendelokalet i Nydalen i Oslo.

– Ganske søt

Sandra poster også onsdag glimt fra øvelsene, der sesongens tidligere deltagere også er med for å øve på det tradisjonelle, felles glansnummeret.

– Der skal jeg stå i finalen på lørdag! sier en tydelig stolt Sandra og viser frem scenen i en selfie-video.

Hun demonstrerer for øvrig tydelig at det er god tone mellom henne og konkurrenten.

«Knut Marius er ganske søt når han øver!», skriver hun til et klipp som viser rivalen mime og bevege seg.

OVERVELDET: Sandra Lyng falt ned på gulvet da hun skjønte at hun var videre til finalen sammen med Knut Marius Djupvik. Ingeborg Walther (t.h.) måtte reise hjem. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Sandra var nærmest målløs da hun sang seg videre fra forrige ukes semifinale.

«Jeg ble så sjokkert at jeg falt på ræv. Tidligere på dagen gikk jeg uten stemme og tenkte at reisen min var over. Også klarer jeg å presse frem noen toner, også synes dere det er godt nok til å være i FINALEN!», skrev hun til fansen på Instagram etter sending.

Også Knut Marius var overveldet.

«Tusen takk for hver enkelt stemme! Jeg er så ydmyk og så takknemlig for å ha blitt stemt frem til finalen!», skrev han etter triumfen.

Publisert: 28.10.20 kl. 20:48

