TV-KJENDIS: Jesse Williams, her på en tilstelning i Pasadena i 2018. Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com / AFF

«Grey’s Anatomy»-stjerne kaster klærne på Broadway

Jesse Williams (39) går fra sykehusserien til verdens mest berømte teaterscene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidlig i mai ble det kjent at Williams, som har fylt rollen som kirurgen Jackson Avery, sjekker ut av «Grey’s Anatomy» etter 12 sesonger.

Williams valgte selv å slutte, og nå forteller han til gjesteprogramleder i «The Ellen Show, Stephen «tWitch» Boss (38), om sitt nye prosjekt. Til våren debuterer nemlig 39-åringen på Broadway i New York.

I nyoppsetningen «Take Me Out» skal Williams spille hovedrollen som Darren Lemming, en stjerne-baseballspiller som står frem som homofil, og som møter en rekke fordommer.

– Skremmende

Rollen innebærer en ganske lang scene der Williams må vise seg splitter naken for publikum. På spørsmål fra programlederen om han er forberedt på akkurat det, svarer Williams spøkefullt, ifølge People:

– Hva? – før han legger til at «Jo, da, jeg har fått beskjed».

– Rollefiguren krever litt nakenhet, og det jeg kan si om saken, er at det er skremmende på alle de riktige måtene, sier han.

Det Williams mener med det, er at han liker å utfordre seg, at det er sunt å være redd, men likevel velge å pushe egne grenser.

– Noe av det aller beste med den jobben jeg har hatt så lenge, er den tryggheten den fører med seg. Derfor er jeg glad for å gjøre noe nytt nå, forklarer han.

«Take Me Out», skrevet av Richard Greenberg (63), ble første gang satt opp i London i 2002. Den fikk premiere på Broadway i 2003, og høstet da flere gjeve priser.

les også «Grey’s Anatomy»-stjerne fikk foreldrerett

TV 2 ligger et godt stykke bak det amerikanske sendeskjemaet, mens norske TV-seere som følger «Grey’s Anatomy» på TV 2 Sumo, allerede har tatt avskjed.

Rollefiguren Jackson dør ikke. Han bestemmer å slutte på sykehuset for å ta over driften av sin egen families veldedighetsfond.

– Jeg vil for alltid være takknemlig for de grenseløse mulighetene jeg har fått gjennom Shonda (tidligere serieskaper Shonda Rhimes, red.anm.), TV-kanalen, studioet, kollegene og det fantastiske crewet, uttalte Williams til amerikanske medier i mai.

Kort etter at exiten ble kjent, bestemte TV-kanalen ABC at de går for enda en sesong av den prisbelønte serien – den 18. rekken. Samtidig får «Station 19», som er i det samme universet, grønt lys for sesong fem.

Fått med deg denne ekte sykepleieren som ble en viralhit? Se VGTV: