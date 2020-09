TERMIN I MARS: Else Strøm Larsen (38) og Peter Theolin (42) forteller at de har termin i mars. - Det ser ut som det blir en liten jente på oss, sier de to. Foto: PRIVAT

TV-sjekkere venter barn

«Jakten på kjærligheten»-frieren Else Strøm Larsen (38) og Peter Theolin (42) kjent fra «Gift ved første blikk» venter barn sammen.

Nå nettopp

Det bekrefter Strøm Larsen overfor VG.

– Det stemmer at vi venter barn på nyåret og vi gleder oss stort, skriver hun i en SMS.

Alle som fulgte med på TVNorges «Gift ved første blikk» i 2018, ble kjent med svenske Peter Theolin (42). Bryne-kvinnen Else Strøm Larsen (38) på sin side gikk rett fra «Jakten på kjærligheten» på TV 2 til «Kjærlighet til alle» på TV 2 Sumo i fjor høst etter å ha blitt vraket av bonden.

Da Peter kom inn som joker midtveis i Sumo-serien, blusset det raskt opp romantiske følelser. Siden i fjor høst har de to vært et par. Men i månedene etter innspillingen måtte de to ligge lavt i terrenget for å bevare spenningen gjennom programserien.

– Det har skjedd veldig mye på et år og det er spennende tider, skriver Else Strøm Larsen videre.

Hun forteller at «det ser ut som det blir en liten jente på oss».

NEI TAKK: Else takker naturligvis nei til alkohol nå som hun er gravid. Hun og Peter gleder seg til å bli foreldre. - Vi er mer enn klar og ser frem til familielivet sammen på Bryne, sier de. På bordet foran dem ligger bilder fra ultralyd Foto: Privat:

– Termin er i starten på mars, foreløpig dato holder vi litt for oss selv. Endringen blir stor, men hun er så veldig velkommen. Vi er mer enn klar og ser frem til familielivet sammen på Bryne, skriver den vordende mor til VG.

Den første tiden bodde de på hver sin kant av landet. Hun i Bryne og han i Oslo. Men etter at Else åpnet nytt hotell på Bryne, har det ikke vært mulig for henne å tilbringe mye tid hos kjæresten i Oslo.

– Plutselig falt alt på plass. Jeg vil beskrive det som hell i uhell i disse coronatider. Peter har fått mulighet til å ha hjemmekontor her på Bryne i tre lange omganger. Nå er han klar for å flytte hit, fortalte en fornøyd Else til VG i sommer.

Publisert: 29.09.20 kl. 20:07