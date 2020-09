RØK: Sandra Lyngs fremførelse av «Jolene» imponerte ikke seerne nok til at hun ble stemt videre til neste rundt av «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Ute av «Stjernekamp»: – Jeg var kvalm og nervøs

Sandra Lyng var andre deltager til å ryke ut av årets «Stjernekamp».

Det var duket for låvefest og dype følelser da artistene i «Stjernekamp» skulle ta for seg countrysjangeren lørdag kveld.

Artistene fikk jevnt over gode tilbakemeldinger fra dommerne, men det var til slutt Sandra Lyng som fikk færrest stemmer og røk ut av konkurransen.

– Jeg synes selvfølgelig det er kjipt, med det her er en del av gamet. Én må gå, og denne gangen var det meg, sier Lyng som er godt fornøyd med egen innsats.

– Jeg var skikkelig kvalm og nervøs, så at jeg klarte å stå der uten å riste. Jeg er fornøyd, jeg, sier Lyng til VG etter «Stjernekamp»-sendingen.

Gode tilbakemeldinger

I anledning countrykvelden, sang hun Dolly Partons «Jolene» og fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne.

– Fin fremførelse med inderlighet, sa Kurt Nilsen som var gjestedommer og mentor for artistene denne uken.

Malin Petterson, som også var gjestedommer, syntes det var kult at Lyng hadde tenkt over teksten og mente det hun sa.

– Historien er så viktig, stol på at stemmen din er der. Du trenger ikke å overbevise noen med den, for den er der, sa hun etter Lyngs fremførelse.

Lyng skulle ønske hun fikk synge flere sjangre, men sier det har vært en opplevelse for livet å være med på «Stjernekamp» og sier hun heier på alle som er igjen.

– Jeg er blitt glad i alle.

Til tross for at «Stjernekamp» er over for Lyng, blir det ingen ferie fremover.

– Jeg kommer med en egen låt som heter «Kvitt flagg» om to uker, og neste uke kommer det to barnebøker og en barnesang, og vi planlegger julekonsert, så forlaget mitt er nok glad for at jeg får tid til det.

De åtte gjenværende deltagerne i «Stjernekamp» skal synge opera neste uke.

