Sandra Lyng ikke ute av «Stjernekamp» likevel – NRK hadde trøbbel med sms-stemmene

Problemer med stemmetelling under lørdagens sending fører til at alle ni artistene blir med videre i konkurransen.

– Vi fikk noen tilbakemeldinger om at enkelte som har stemt via sms ikke fikk kvitteringsmelding. Vi så også at vi fikk inn veldig mange sms-stemmer etter at avstemmingsperioden under sending var over, og derfor kan vi ikke garantere ett hundre prosent at vi har et riktig resultat, sier Mirja Minjares, prosjektredaktør i NRK

Det betyr at Sandra Lyng er med videre i Stjernekamp sammen med de åtte andre deltakerne som sto på scenen og konkurrerte i countrysjangeren lørdag kveld.

– Det er vår jobb å sikre en rettferdig avstemming, så dette er vi nødt til å ta en grundig gjennomgang av sammen med firmaet som står for sms-avstemmingen. Løsningen for avstemningen på nettsiden fungerte, men vi er nødt til å ha hele bildet av nett- og sms-stemmer. Vi vet at marginene er små i slike avstemninger og derfor er det eneste riktige å fortsette med ni artister neste uke, sier Minjares.

– Jeg er lei meg for at Sandra måtte få opplevelsen å ryke ut, men nå gleder vi oss til å ha henne med videre! Det var viktig å ta denne avgjørelsen raskt etter sending slik at ikke Sandra mister tid til å forberede seg til neste uke, sier Minjares.

– Dette er også veldig leit for seerne som har engasjert seg gjennom å stemme. Nettopp derfor må vi ta en skikkelig gjennomgang sammen med leverandøren, sier Minjares.

– Det ble en følelsesmessig berg-og-dalbane etter sending. Først var jeg utrolig lei meg, og så ble jeg veldig glad da jeg fikk vite at jeg er med videre. Det eneste som var positivt med å tro at jeg røk ut var å slippe å synge opera, men jeg elsker å ta en utfordring så nå er jeg selvfølgelig klar for det også, sier Sandra Lyng.

Var kvalm og nervøs før sending

Det var duket for låvefest og dype følelser da artistene i «Stjernekamp» skulle ta for seg countrysjangeren lørdag kveld.

Artistene fikk jevnt over gode tilbakemeldinger fra dommerne, men takket være stemmekrøllet så det ut til at det var Sandra Lyng som fikk færrest stemmer og røk ut av konkurransen.

– Jeg synes selvfølgelig det er kjipt, med det her er en del av gamet. Én må gå, og denne gangen var det meg, sier Lyng som er godt fornøyd med egen innsats, sa hun til VG etter «Stjernekamp»-sendingen.

– Jeg var skikkelig kvalm og nervøs, så at jeg klarte å stå der uten å riste. Jeg er fornøyd, jeg.

Gode tilbakemeldinger

I anledning countrykvelden, sang hun Dolly Partons «Jolene» og fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne.

– Fin fremførelse med inderlighet, sa Kurt Nilsen som var gjestedommer og mentor for artistene denne uken.

Malin Pettersen, som også var gjestedommer, syntes det var kult at Lyng hadde tenkt over teksten og mente det hun sa.

– Historien er så viktig, stol på at stemmen din er der. Du trenger ikke å overbevise noen med den, for den er der, sa hun etter Lyngs fremførelse.

