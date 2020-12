TOPP FEM: F.v.: Per Gunvald Haugen, Thor Haavik, Karianne Vilde Wølner, Daniel Vien Årdal og Karianne Kopperstad. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Første semifinalist i «Farmen»: − Nå koker det

Per Gunvald Haugen (45) gjorde alle dystre spådommer til skamme i hinderløypa.

For mindre enn 20 minutter siden

PG, som han kalles, tok storeslem og sikret seg dermed den aller første semifinaleplassen i «Farmen».

Gjerstad-mannen var den den som alle de andre fryktet minst før konkurransen. Desto bedre smakte triumfen.

– De var ikke så flinke til å sette opp odds, men selv hadde jeg en god magefølelse, forklarer Haugen til VG.

VANT: Per Gunvald Haugen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Men det var på hengende håret. Han slo Thor Haavik (26) med bare tre sekunder.

– Jeg skjønte at det ville bli jevnt mellom Thor og meg. Det var et vanvittig kick å vinne, sier Haugen, som mener at det var roingen som spilte avgjørende inn.

– Der var jeg nemlig veldig god. Seieren smakte, sier han.

ANNENPLASS: Thor Haavik ble så vidt slått. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Haugen, den eldste av de fem gjenværende deltagerne, var den første til å teste ut hinderløypa. Han fikk dermed gleden av å se alle de andre i aksjon.

– Da koste jeg meg. Det var utrolig viktig for med å få den semifinaleplassen, spesielt siden alle de andre regnet seg selv som favoritter foran meg, sier han.

Haugen peker på at alder uansett ikke betyr noe.

– Nei alder er ingenting. Jeg er jo en drittunge ennå. En drittunge med et veldig konkurranseinstinkt, flirer han.

NEST SISTE: Karianne Vilde Wølner. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Finaleuken er i gang, og Haugen sier det er hektiske tilstander rundt ham på hjemmebane. Venner og kolleger er veldig nysgjerrige.

– Det koker bra nå. Engasjementet i bygda er kjempestort, og det er veldig artig. Mange lurer på hva som skjer videre, og hvor langt jeg kommer, men jeg holder greit på hemmelighetene, forsikrer 45-åringen, som var storbonde forrige uke, og som mot alle odds sikret seg en kniv.

Se hvordan det gikk da ukeoppdraget ble forsøkt sabotert (artikkelen fortsetter under videoen):

Haugen kom inn som utfordrer på gården noen uker etter de andre. Hele veien har han fått høre fra enkelte at han som utfordrer ikke er like fullverdig deltager som de andre.

Etter seieren i hinderløypa mener Haugen selv av han beviste seg verdig plassen i finaleuken.

– Jeg fortjente å være der, det må være lov å si.

JUMBOPLASS: Karianne Kopperstad. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Hva var taktikken videre inn i finaleuken?

– Jeg visste at vi ville få en kunnskapstest etter hvert, og jeg var jo ikke den som hadde lest mest. Ellers visste vi jo ikke noe om hva som skulle skje. Egentlig satte jeg alt inn på å bevare roen, sier han.

– Den første kaffekoppen etter hinderløypa, da jeg satt og så de andre slite, smakte fantastisk, legger han til.

TREDJE BEST: Daniel Vien Årdal. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Hvordan er det å se seg selv på TV?

– I starten var det litt rart. De klipper og redigerer voldsomt. Det er jo bare noen prosenter av det som skjer som faktisk blir vist, sier semifinalisten.

Haugen, som jobber som seniorrådgiver innen forsikring, er likevel ganske fornøyd med egen figur.

– Jeg føler jeg har vært meg selv sånn tålelig hele veien.

OVERSTÅTT: Per Gunvald Haugen med kaffekoppen etter hinderløypa. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Karianne Kopperstad (27) og Karianne Vilde Wølner (26) trodde på forhånd at de skulle gjøre det best i hinderløypa. De endte nederst.

Særlig strevde Kopperstad, som trodde det var et smart trekk å droppe sko. Det viste seg å være skivebom.

Thor Haavik, presten som aldri har vært i noen tvekamp eller figurert som storbonde, var altså den som ga Haugen størst konkurranse.

– Det er litt bittert å være sekunder bak, sier en noe betuttet Haavik etter at plasseringene er lest opp.

Publisert: 01.12.20 kl. 22:36

