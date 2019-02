REAGERTE: Artisten Erlend Ropstad nektet å synge etter intervjuet med Joshua French på fredag. – Jeg ga beskjed om at det ikke var aktuelt for meg å gjøre det, sier Ropstad. Her avbildet med Anne Lindmo. Foto: Julie Marie Nagelstad/NRK

Erlend Ropstad nektet å synge etter Joshua French-intervju

Artisten Erlend Ropstad reagerte med sinne da han fikk vite at han skulle opptre sammen med Joshua French i «Lindmo» sist fredag. Men NRK avviser at de endret rekkefølgen i programmet etter press fra Ropstad.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte denne saken først.

Ropstad fikk ikke vite at han skulle være med i det samme programmet som French før på tirsdag i forrige uke, dagen før opptak av fredagens «Lindmo».

– Jeg fikk vite veldig sent at de hadde tenkt å ha med Joshua French i programmet. Da ble jeg ganske sint, for å være helt ærlig, sier Erlend Ropstad til Fædrelandsvennen.

Overfor VG sier Ropstad at han fikk vite det så sent at han ikke fikk anledning til å vurdere om han ville trekke seg.

– Hadde jeg fått vite det par uker før innspilling hadde jeg hatt muligheten til å foreslå en annen dato. Da kunne det også vært aktuelt å avlyse, sier Erlend Ropstad.

Han forteller at han ga «Lindmo»-redaksjonen klar beskjed om at han ikke kom til å delta i noen form for sosial sammenheng med French – og at det ikke skulle tas bilde av dem sammen.

– Det var helt uaktuelt for meg å synge rett etter intervjuet med French, forsetter Erlend Ropstad.

MANGE REAGERTE: Mange reagerte på at Anne Lindmo hadde invitert Joshua French til programmet som ble sendt sist fredag. Foto: NRK

– Det var et arbeidsuhell at Ropstad ikke ble informert på forhånd, sier prosjektleder for «Lindmo, Vivi Stenberg til VG.

Hun bekrefter at Ropstad tok kontakt med «Lindmo»-redaksjonen og var bekymret for om han skulle opptre like etter intervjuet med Joshua French.

– Det var opprinnelig planen at han skulle det. Ropstad hadde noen innspill på hvorfor han mente det var en dårlig idé. Vi diskuterte det i redaksjonen og kom til at det overordnet ville bli et bedre program av å snu på det og legge intervjuet med French først, sier Stenberg.

Hun avviser imidlertid at Ropstad presset frem en endring av kjøreplanen.

– Vi endret rekkefølgen fordi vi kom frem til at det ble et bedre program på den måten, sier Stenberg.

Men det var ikke bare Ropstad som reagerte på at French var med i Lindmo forrige uke.

«Skal han få lov til å drive PR for foredragsturneen sin på NRK?». «Hvorfor invitere en kriminell?». «Det var siste «Lindmo» for meg denne sesongen!».

Slik lød noen av de uvanlig mange tilbakemeldingene i sosiale medier i helgen på at Joshua French var invitert opp i godstolen ved siden av programleder Anne Lindmo.