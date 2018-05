NY: Lucy Liu på Obie Awards i New York mandag. Foto: Jemal Countess / GETTY IMAGES

Lucy Liu ble blondine

Publisert: 23.05.18 20:18

Hollywood-stjernen Lucy Liu (49) dukket opp på stjernefest med ny look.

Skuespilleren, kjent fra «Ally McBeal» , «Charlies Angels» og en rekke andre filmer og TV-serier, skred opp den røde løperen før teaterprisutdelingen Obie Awards i New York mandag med blondt hår.

Aldri før har 49-åringen kvittet seg med den lange, sorte hårmanken, som har vært hennes største varemerke til nå. Liu har kinesisk opphav, men er selv født i New York.

Singel Lucy Liu : Ble mamma ved hjelp av surrogatmor

Amerikanske People spår at stilforvandlingen skyldes hennes kommende prosjekt, komediedramaet «Stage Mother». I filmen spiller Liu rollen som en konservativ kirkekorleder, som flytter til San Francisco for å overta sin døde sønns drag-klubb.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Britiske Metro kaller hårforandringen «ekstrem» Selv har ikke Liu kommentert sitt «nye» utseende, selv om hun har postet et bilde av seg selv med ny frisyre på Instagram . Under posten har det kommet mange hundre kommentarer og tusenvis med likerklikk. De fleste av skuespillerens 500.000 følgere liker det de ser.

Tilbakeblikk : – Jeg er ingen diva

Ikke bare har Liu gått bort fra signatur-looken – stjernen la nylig California-hjemmet sitt ut for salg, melder Variety . Selv om skuespilleren har sin base i New York, har hun tilbrakt mye tid i luksusvillaen på vestkysten etter at hun kjøpte den i 2001.

Liu har den siste tiden vært å se i TV-serien «Elementary». Hun dukker også snart opp i «Set It Up», en romantisk komedie på Netflix.

