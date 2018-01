AKTUELL: Meryl Streep på «The Post»-premieren i London 10. januar. Foto: Joel C Ryan / TT / NTB Scanpix

Meryl Streep til «Big Little Lies»

Publisert: 25.01.18 16:06

TV 2018-01-25T15:06:40Z

I helgen slo hun sin egen Oscar-rekord. Nå er Meryl Streep klar for sesong 2 av «Big Little Lies».

Det melder magasinet Variety onsdag kveld. Ifølge dem skal Streep spille Mary Louise Wright, moren til rollefiguren Aleksander Skarsgård spiller i serien.

Hun ankommer Monterey på jakt etter svar i kjølvannet av hendelsene i sesong 1, der det kom fram at Perry Wright var av det voldelige slaget.

«Big Little Lies» og skuespillerne i den har fått en rekke priser i vinter, blant annet vant Skarsgård en Golden Globe for innsatsen. Også Nicole Kidman og Laura Dern rasket med seg Golden Globe-priser for serien.

Streep er heller ikke fremmed for priser. Søndag ble det klart at hun er Oscar-nominert for rollen i «The Post», noe som gjorde at hun satt ny rekord i flest Oscar-nominasjoner, da hun slo sin egen, og har nå hele 21. Så langt har hun vunnet tre av dem.

Ifølge Varietys kilder, skal Streep tjene rundt 800.000 dollar, eller 6,3 millioner kroner, per episode.

Mens første sesong var basert på boken ved samme navn av Liane Moriarty, skal sesong 2 delvis basere seg på en ny historie skrevet av TV-guru David E. Kelly. Andrea Arnold skal regissere de sju episodene, der de fleste av stjernene er tilbake i sine roller.